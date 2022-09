A női vonal után visszatért a férfi kézilabdába Skaliczki László, aki azonban várost nem váltott.

Az újkígyósi mesteredző 2019 decemberében távozott a Vác NB I.-es férficsapatától, majd fél év pihenőt követően az elmúlt két évben a Csurgói NKC női másodosztályú együttesét irányította. Csakhogy a somogyi egyesület elnöksége a nyáron úgy döntött, az új idényben nem versenyezteti a felnőttcsapatot, így a magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitánya befejezte munkáját a női klubnál.

A kisvárosban való tartózkodása azonban korántsem ért véget, hiszen immár a Csurgói KK élvonalbeli férficsapatánál segíti a 37 éves vezetőedző, Baranyai Norbert munkáját szakmai tanácsaival, meglátásaival és mérhetetlen sportági tapasztalatával.

– A csurgói női csapatnál a két év alatt nem sikerült úgy előrelépnünk, ahogyan szerettünk volna, nem tudtunk olyan minőségű játékoskeretet kialakítani, amivel sikeresebbek lehettünk volna, ezért a vezetőség úgy döntött, hogy a felnőttszakosztályt szünetelteti és inkább az utánpótlás-nevelést csinálják gőzerővel – mondta lapunknak Skaliczki László. – Ezek után keresett meg Erdélyi Péter ügyvezető-igazgató a CSKK részéről, majd Varga János elnök Úrral is megbeszéltünk mindent. Egyfajta mentormunka, szakmai tanácsadás a feladatköröm a férficsapatnál, amit Baranyai Norbert igényel, abban segítek, de végül mindenben ő dönt. Nem alá-fölérendeltségi viszony van közöttünk, én tulajdonképpen egy „mankó” vagyok, megosztom vele a meglátásaimat, a tapasztalatimat.

Az idény első két bajnokiját a NEKA és az újonc Budai Farkasok ellen egyaránt megnyerő csurgói csapatnál a Békés megyei szakember a meccsek előtti stratégia és taktika kidolgozásából, a játékosteljesítmények értékeléséből (így például abban, hogy kinek, miben kell fejlődnie), a csapat szerkezetének optimalizálásából is kiveszi a részét, ezen kívül a találkozókon is ott ül a kispadon.

– Izgalmas feladat, ilyet még csináltam – vallotta be Skaliczki László. – Remekül kezdett a csapat, megnyerte az első két bajnoki mérkőzést, jól működött minden. Úgy kell felfogni, hogy amíg szükség van az emberre, addig igyekszik segíteni. Mindig is tetszettek azok az erőfeszítések, amelyeket már korábban is tettek Csurgón a kézilabdáért. Sok csapatommal ellenfélként is sokszor találkoztam már a csurgóiakkal, így mondhatom, mindig becsültem azokat a vezetőket, akik álmodnak valamit, amit aztán következetesen végigviszik. Csurgón sikerült nagy kézilabdát csinálni egy kisvárosban. Ez a hozzáállás nekem mindig szimpatikus volt. Ehhez az egészhez igyekszem én is hozzá tenni a magam kis mozaikját.