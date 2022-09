– Idén volt tíz éve, hogy Londonban a dobogó második fokára állt az olimpián. Eszébe jutott az évfordulón a döntő?

– Természetesen igen. Amíg nem leszek olyan öreg és szenilis, addig biztos, hogy előkerül, vagy ha igen, akkor a könyvet előveszem és megnézem, hogy mi is történt 2012. július 29-én. Fantasztikus volt, hogy húsz évvel Barcelona után ismét magyar olimpiai érmek születtek, július 28-án Csernoviczki Éva egy bronzéremmel mutatkozott be, ami egy nagy dopping lehetett, hogy a második napon jómagam is „bedöntőzhettem”. Négy évvel korábban, Pekingre várták tőlem a nagy lendületet, de Londonban született meg az ezüstérem. Minden évben július 29-én beugrik ez a döntő, elképesztő, hogy ez már egy évtizede történt. Aztán voltam még egy olimpián, majd még egy ciklus lement Tokióig. Rióban sikerült még egyszer egy érmes mérkőzésért küzdenem, ahol ötödik lettem végül. Ezek fájó pillanatok, ám mégis olyan csodálatos, hogy jó visszaemlékezni.

– Remélhetünk-e a közeljövőben olimpiai érmeket – netán aranyat – magyar dzsúdósóktól?

– Én egy tízgyermekes családból jövök, Ceglédről, egy kisvárosból, ami hasonló, mint Békéscsaba. Ezért vagyok itt most Békéscsabán, hogy népszerűsítsem a sportágat, hogy akár innen is kikerüljön valaki. Ezekben a gyermekekben is benne lehet, hogy nemcsak hogy magyar bajnoki érmekig jussanak, hanem akár olimpiákon ott lehessenek. Nagyon jó a jelenlegi válogatott, bízom benne, hogy a következő olimpián, 2024-ben valaki valamilyen éremmel, helyezéssel fog előrukkolni.

– Azért ha nem is Önt, de egy Ungvárit még láthatunk olimpián?

– Remélem, hogy Attila öcsém a második olimpiáját meg fogja tudni csinálni, sikeresebben, mint Tokiót, és azon dolgozik, hogy a legjobb formát hozza ki magából.