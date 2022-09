Két Békés megyei csapattal a mezőnyben rendezik meg a hétvégén a Magyar Kupa harmadik fordulóját, ahol a tét a legjobb 32 közé jutás. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el; ha 90 perc után döntetlenre állnak a csapatok, 2x15 perces hosszabbítás következik; ha akkor sincs döntés, a felek 11-eseket rúgnak

A második ligás Békéscsaba most, tehát a 64 között kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe. A lila-fehérek a Csongrád megyei első osztályban három vereséggel az utolsó előtti, 11. helyen álló Szegedi VSE vendégei lesznek szombaton kora délután a Szegedi Vasutas SE sporttelepén. A csapatok között két osztálynyi a különbség, nem véletlenül fogalmaz úgy az Előre klubhonlapja a meccs előtti beharangozójában, hogy „természetes elvárás a továbbjutás”. Ugyanakkor a már oly sokszor és unalomig elpufogtatott közhely ezúttal is áll: egy kupacsata teljesen más kávéház, egy-egy ilyen találkozón tényleg bármi előfordulhat, a „kicsik” is képesek csodát tenni. A csabaiak meg is adják a kellő tiszteletet a riválisnak.