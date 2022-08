Jamina SE–Végegyházi SE 1–2(0–1)

Megyei I. osztályú mérkőzés. Az 1. fordulóból pótolt találkozó.Békéscsaba, 200 néző. V.: Kovács A. Jamina: Démusz – Horváth M., Kardos T., Okos, Sinkó (Lipták-Pikó), Leszokó (Gál), Kovács I., Szászak, Kurta, Villám (Zelenyánszki), Németh T. Edző: Pozsár Gábor. Végegyháza: Nagy B. – Répási, Dajcs, Dócza, Rajsli, Lugasi M., Lugasi J. (Kocsis), Katona (Mátó), Bagyinszki (Bojtos), Bozsó (Pohl), Tanner (Balogh M.). Edző: Balázs József.

G.: Kovács I. a 80., ill. Tanner a 16., Pohl a 84. percben. Jó: Kovács I., Horváth M., Kardos T., Szaszák, Németh T., ill. Dócza, Dajcs Tanner.

Pozsár Gábor: – Továbbra is rossz döntéseket hozunk előrefelé, így pedig nehéz lesz mérkőzéseket nyernünk.

Balázs József: – Alacsony színvonalú mérkőzésen megszenvedtünk a pontokért. Orodán Bertold

Füzesgyarmati SK II–Mezőhegyesi SE 3–2(0–2)

Megyei II/A osztályú mérkőzés. Az 1. fordulóból pótolt találkozó. Füzesgyarmat, 100 néző. V.: Jakab. Füzesgyarmat II: Seprenyi – Szabó R., Vámos (Polgárdi), Komáromi R., Már, Vígh L. (Tófalvi), Zs. Nagy (Czigla), Kovács M., Bánfi, Keresztesi (Kiss B.), Kovács I. (Tokai). Edző: Fábián Ottó. Mezőhegyes: Varga P. – Boros, Jámbor, Belák, Balogh D., Györgyi, Szabó Zs. (Szabó I., Barta-Vámos), Zsilák, Karancsi, Faragó, Hrabovszki (Czene). Edző: Ács Levente.

G.: Vámos (11-esből) az 50., Szabó R. az 52., Kovács M. a 85., ill. Györgyi a 25., Hrabovszki a 32. percben. Jó: Kovács M. (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Jámbor, Szabó Zs., Györgyi, Hrabovszki.

Fábián Ottó: – Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, ám ezek sajnos kimaradtak. A másodikban hála Istennek bementek a lehetőségek és a csapat a mezőnymunkát is mellé is pakolta, amit egy ilyen ellenfél meg is követel!

Ács Levente: – Vereségnek sosem örül az ember, de így, ahogyan ma játszottunk, ki lehet kapni. Senkit nem tudok elmarasztalni, a hétvégén igyekszünk javítani. F. O.