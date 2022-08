A szezon első hazai mérkőzését majd csak jövő márciusban játssza a Battonyai TK, hiszen a Zöld Város program keretében, mintegy 230 millió forint értékben az összes pálya megújul a sporttelepen.

– Az első pálya gyepszőnyege teljesen ki lesz cserélve, a játékteret alácsövezik és automata öntözőrendszerrel látják el – tájékoztatott Lukács István szakosztályvezető. – A hátsó pályát szabványméretűre alakítják, de a salakos is felújításra kerül, mint ahogyan a büfé is. Van egy kis betonborítású pályánk, amelyre bitument húznak és még a tornacsarnok padlózata is ki lesz cserélve, arra műanyag borítás kerül. Egy évvel ezelőtt az energetikai korszerűsítés keretében az öltözők és a kiszolgáló létesítmények újultak meg 144 millió forint értékben – újságolta nagy örömmel Lukács István.

Mindeközben a felnőttcsapatnál is történtek változások, mégpedig jó irányban, hiszen amíg a 32 esztendős Hrabovszki Pál Krisztián személyében csupán egyetlen játékos intett búcsút Battonyának, aki a Mezőhegyest választotta új állomáshelynek.