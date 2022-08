A kétnapos viadalon a házigazda lila-fehérek mellett a szintén élvonalbeli székesfehérvári és budaörsi együttes, illetve a román első osztályú Slatina mérkőzik meg egymással.

– Két olyan magyar riválissal találkozunk, akik középcsapatként az előző idényben biztosan bent maradtak az első osztályban – tekintett előre Papp Bálint, az Előre vezetőedzője. – Nyáron a Fehérvárnál és a Budaörsnél is történtek változások, egyikük kerete sem gyengült, két jó erőkből álló együttesről van szó. A Slatina is biztosan bent maradt a román ligában. Szóval ezen a tornán már láthatjuk, hol is tartunk a felkészülésben. Mindenképpen magunkra kell koncentrálni és lépdelni előre azokban az elemekben, amelyek terén eddig lemaradásunk volt. Játékban és védekezésben is előre kell lépnünk. Továbbra is akadnak kisebb sérülések, de ez volt az első olyan hetünk, amikor végre a teljes játékoskeretünk a rendelkezésre állt a munkához. Ez lesz az első alkalom nyáron, hogy hazai közönség előtt játszhatunk, szeretnénk felszabadult kézilabdát bemutatni, illetve azt, hogy a begyakorolt játékelemek visszaköszönjenek. Minden egyes mérkőzésen szeretnénk tenni azért, hogy szeptemberre a legjobb állapotba kerüljünk.

A felnőttek mellett az Előre NKSE utánpótlása is megméreti magát az ünnepi hétvégén a megyeszékhelyen.

A serdülők tornáját a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornacsarnokában rendezik meg, míg az ifjúságiak mérkőzéseinek az Evangélikus Gimnázium sportcsarnoka ad otthont pénteken és szombaton. A csabaiak mellett mindkét tornán a Fehérvár, a Budaörs és a Kisvárda korosztályos együttesei lépnek pályára.

2. Szabó Károly-emléktorna, Békéscsaba, városi sportcsarnok. Péntek: Alba Fehérvár KC–Moyra Budaörs Handball, 16.00. EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–CSM Slatina (román), 18.00. Szombat: a 3. helyért (az előző napi vesztesek), 10.00. Döntő (az előző napi győztesek), 12.00.