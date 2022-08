Nevelőedzője, Nagy Attila így vélekedett róla:

– Brigitta elkötelezett a sportágunk és a klub iránt is, saját nevelésű fiatalként a klub kiemelt tehetséggondozó programjának egyik képviselője. Alázatos játékos, sokszor a saját maga maximalizmusának az áldozata. Tizenhat éves, tehát a játék minden elemében fejlődnie kell, de Tóth Gábor kollégámnál jó kezekben lesz. Kiválóan nyit, jól terhelhető játékos. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon meghálálja a bizalmat. Csapattársai is örültek Brigitta sikerének, nagyon fontos üzenete van ennek a szerződésnek, hiszen ez is azt mutatja, hogy hittel, alázattal elérhető a klub felnőtt csapata!