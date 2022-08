Szeptember 2., péntek, 17.00

Nagyszénás SE (6.)–Gyomaendrődi FC (7.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Ezen a találkozón a győzelem az elfogadható eredmény. A Gyomaendrőd még egy hatvanperces csapat, játékosai erőnlétileg még talán nincsenek a top-on, amíg azonban van erejük, addig agresszívan fognak játszani. Biztosan megpróbálnak majd bennünket letámadni. Az elején gólt akarnak rúgni, amire fel kell készülnünk. Ha hasonló teljesítményt nyújtunk, mint egy héttel korábban Szeghalmon, akkor meglehet a három pont. Visszatérnek a hiányzók, egyedül Nagy Szabolcs Dávid sérült, aki húzódással bajlódik.

Szeptember 3., szombat, 10.30

Gyulai TC (5.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Ismerjük az ellenfelet, a játékstílusukat. Nagy bedobások, rögzített játékhelyzetek, mindezekre kiemelten oda kell figyelni. Erősödtek, de mi sem gyengültünk, bízom benne, hogy sikerült pótolni a távozókat. A napokban két békéscsabai fiatal, a jobbhátvéd Kártyás Dávid és a támadó Kovács Zsombor csatlakozott hozzánk, bővítve ezzel a repertoárunkat. Jól edzünk, a fiataljaink lelkesek, ezen az úton megyünk tovább. Nem ijedünk meg az Orosházától, jó eredményt várok a szombat délelőtti mérkőzésen.

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – Amit elterveztünk, azt elértük, három mérkőzés után kilenc pont van a birtokunkban. A csapatépítéssel még nem vagyunk készen, de egyénileg, csapatszinten, hozzáállásban szépen javulunk. A gyulai mérkőzést egyfajta vizsgának is tekintem, várjuk a mérkőzést. A délelőtti kezdés nem optimális, de segítünk a Gyulának. Komoly erőpróba lesz, ám nem féltem a csapatot. A saját játékunkat játsszuk, figyelve az ellenfél kontráira. Minimum egy, de inkább három pont megszerzésében gondolkodunk. Papp Máté mellett a sérülésből felépülő Csőke Norbert és Fehér Bence játékára is számíthatok.

Szeptember 3., szombat, 16.30

Jamina SE (10.)–Szarvasi FC (2.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Nagyon az elején járunk még a csapatépítésben. Tudtuk, hogy nehéz lesz, de ezt vállaltuk. Az első két mérkőzésen akadtak biztató jelek, ám további játékosok estek ki a csapatból. A fiatal játékosainkban tudatosulni kell, hogy ez egy felnőttbajnokság. Minden mérkőzés a tanulási folyamat része, s azoknak is hozzá kell szokni a légkörhöz, akik korábban csak epizódszerepet kaptak, de most már rendszeresen játszanak. A Szarvas ellen igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég.

Végegyházi SE (3.)–Szeghalmi FC (4.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – A legutóbbi döntetlennel nem vagyunk elégedetlenek, idegenben, mégis csak egy bajnokesélyes otthonában szereztünk egy pontot. Mindkét félnek akadtak helyzetei, melyekkel eldőlhetett volna a mérkőzés ide, vagy oda. A Szeghalom jól kezdte a bajnokságot és a hétvégi súlyos vereségük sem téveszt meg bennünket, komolyan készülünk ellenük.

Sarkadi Kinizsi LE (9.)–Medgyesbodzás-Gábortelepi SE (8.)

Balogh Csaba, a Sarkadi Kinizsi LE edzője: – Most már nagyon bízom benne, hogy lesz sikerélményünk. Ha törik, ha szakad, akár csak egy öngóllal is, de meg kell kezdeni a pontgyűjtést. A medgyesbodzásiak védekezése jó, jól is kontráznak, Orosházán sem sok hiányzott a pontszerzésükhöz. Számítunk a rutinos játékosok segítségére, akik biztatásukkal sokat tehetnek azért, hogy a sikertelenség miatt ne menjen el a fiataljaink kedve. Képíró Richárd eltiltása lejárt, viszont Mezei Jenő sérülése még mindig nem jött rendbe, akinek még Szarvason könyököltek bele a szemébe. Számítunk a két új igazolásra, a Békéscsabáról érkező védekező középpályás Kovács Mátéra és a támadó középpályás Kiss Gáborra is.

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 3 — — 7—2 9

2. Szarvas 2 1 — 5—2 7

3. Végegyháza 2 1 — 3—1 7

4. Szeghalom 2 — 1 13–10 6

5. Gyulai TFC 1 1 1 6—2 4

6. Nagyszénás 1 1 1 9—6 4

7. Gyomaendrőd 1 1 1 6—8 4

8. Medgyesbodzás — 1 2 6—11 1

9. Sarkadi KLE — — 3 5—11 0

10. Jamina SE — — 3 1—8 0