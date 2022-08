A Békéscsaba csapatával harmadik szezonjának nekifutó, 2020 májusában az MTK Budapest csapatától „igazolt” 38 éves szakember elmondta, hogy 10 hetes felkészülés elé néznek, az első időszakban a védekezést fogják gyakorolni.

– Ezekben a napokban a legfontosabb a fizikai és egyéb más felmérések elvégzése. A következő héten a támadásokkal foglalkozunk majd, a felkészülés negyedik hetében pedig már közös edzéseket és felkészülési mérkőzéseket is tartunk – nyilatkozta Tóth Gábor. – Több tornát is beterveztünk, várhatóan külföldre is elutazunk, de játszunk majd Nyíregyházán is. Edzőmérkőzés keretében a Vasas, az Újpest és a Balatonfüred csapatával is találkoznánk, vagyis igyekszünk minél magasabb szintű ellenfelekkel megmérkőzni, de a pontos program még tervezés alatt áll. Szükség is van ezekre a felmérőkre, hiszen idén négy sorozatban, a magyar bajnokságban, a Magyar Kupában, a CEV-, illetve a MEVZA-kupában is elindulunk.

Tóth Gábor elmondta, hogy a felkészülés alatt kell kialakítani a védekező rendszert és a különböző támadási variációkat.

A játékoskeret csaknem teljes, hiszen szombaton a török Ceyda Aktas és a görög Maria Oikonomidou is megérkezett Békéscsabára, majd a szerb Marta Drpa is csatlakozott a csapathoz.

– Az újak érkezésével még színesebb röplabdát akarunk játszani. Fontos az is, hogy védekezésben legyen olyan alaprendszer, amelyhez bármikor vissza lehet nyúlni – fűzte hozzá a békéscsabaiak vezetőedzője.

Megtudtuk azt is, hogy a júniusi romániai Arany Európa-liga találkozón könyöksérülést szenvedő Kertész Petra végig dolgozta a nyarat.

– Ferencz Károllyal minőségi munkát végeztek, így a felkészülés során nem indul hendikeppel a többiekhez képest – mondta Tóth Gábor. – Bagyinka Fanni és Pintér Andrea igazoltan van távol, a feladó és az átló a magyar válogatottal dolgozik jelenleg, készülvén a hétvégén kezdődő Európa-bajnoki selejtezőre.