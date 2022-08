Augusztus 13., szombat, 17.30:

Szeghalmi FC–Medgyesbodzás-Gábortelepi SE

Boruzs István, a Szeghalmi FC edzője: – A távozó játékosok pótlására és a keret megerősítésére sikerült jó karakterű játékosokat igazolni. A felkészülés a tervezett ütemben haladt, csak a bajnokság kezdete és lebonyolítása zavart bele picit. Az edzőmeccseink jól szolgálták a felkészülésünket és kialakult a csapat váza is. Izgalmas bajnokság előtt állunk, ahol szeretnénk a tabella első feléhez tartozni. Egy újonc csapat elleni meccsnek mindig megvan a maga sajátossága. Számukra az új bajnoki közeg és a bizonyítási vágy nagy erőt fog adni. Szeretnénk fegyelmezett, taktikus, alázatos és eredményes játékkal örömet szerezni szurkolóinknak.

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás-Gábortelepi SE edzője: – Van egy kialakult játékrendszer, amit Medgyesbodzásra érkezésem, vagyis öt és fél éve alkalmazunk. Ez a biztonságos védekezésre alapul, s ebből próbálunk eredményt elérni. A szeghalmiakat még nem láttam játszani, de ismerek tőlük egy-két játékost. A megye egyben tavasszal jól teljesítettek, tehát jó csapat ellen kell felvenni a harcot. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de szeretnénk jól bemutatkozni, mindenkiben nagy a becsvágy. A játékoskeretből csak kevesen játszottak még a megyei első osztályban, ezért nekik még új lesz ez a közeg.

Gyomaendrődi FC–Orosházi MTK ULE 1913

Tasi Róbert, a Gyomaendrődi FC edzője: – Sokat kell még gyakorolnunk, mert még nem állt össze teljesen minden. A hozzáállással nem volt probléma, inkább erőnléti problémáink voltak, próbáltuk magunkat utolérni. Részben próbálom azt átültetni, ami eddig működött a nagyszénási időszakomban, részben pedig alkalmazkodni kell a gyomaendrődi játékoskerethez. Lesznek hiányzók, mert vannak sérültjeink, de hazai pályán szeretnénk meglepetést okozni az egyik bajnokesélyes ellen. Az utolsó pillanatban leigazoltuk Szarvasról a kapus Babák Zoltánt, a korábban beharangozott Kajó Attila ugyanakkor mégsem igazol hozzánk.

Szarvasi FC–Sarkadi KLE

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – A felkészülésünk jól sikerült, erős csapatok ellen játszottunk tesztmérkőzéseket, különösen a két NB III-as elleni volt hasznos. Mindenki nagyon várja már az új bajnokságot, reméljük, hogy a tavalyihoz képest ellenkező utat járunk be. A sarkadiak erősödtek, több játékost is igazoltak Okányból. Nekünk azonban saját magunkkal kell törődni, és intő jel számunkra a tavalyi bajnokság. Végig a maximumra kell törekednünk.

Augusztus 14., vasárnap, 18.00:

Gyulai TFC–Nagyszénás SE

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Nem lehet panaszunk, jó felkészülést zártunk, jó létszámban, jól edzettünk. Itthon a Nagyszénás ellen a győzelem reményében lépünk pályára. Mivel a dobogó feltétlen elvárás, ezért fontos, hogy a rajt is jól sikerüljön. Négy fiatal alapemberünk távozott, de olyanok érkeztek a helyükre az Előréből, akik szintén alapemberré válhatnak. Ismerem a szénási edzőkollégát, Juhász Norbertet, még játszottunk is egymás ellen, most már posztján megerősített edzőként érvényesítheti elképzeléseit. Hiányzónk nincs, teljes kerettel váruk a vasárnapi összecsapást.

A Jamina SE–Végegyházi SE mérkőzést augusztus 24-én, szerdán rendezik.