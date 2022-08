Külön kiemelném a három dobogós barátomat.Tomasz Waszkiewicz elmaradt ugyan a legjobbjától, de így is 330 km fölött futott, ami egészen kiváló eredmény. Az elképesztő tíznapos, és ötezer km-es eredményekkel rendelkező második Andrea Marcato is jól teljesített, sokat láttam önmagával küzdeni verseny közben, de végig erős tudott maradni fejben, míg a harmadik helyezett Roldano Marzorati remek egyéni csúccsal szintén 300 km fölé került.

Számomra most nagyszerű eredménynek számított a célba érkezés is, mert az első 70-80 km után sokat küszködtem a gyomrommal, még a folytatás is kérdésessé vált, ám futó barátaim (a lengyel Tomasz, és a szlovákiai magyar Bögi Sanyi) azonnal a segítségemre siettek, így egy-két kiállás után rendezni tudtam magamat, esélyt adva a folytatásra. Ez olyan jól sikerült, hogy a 18-20. hely környékéről a kilencedik helyre futottam fel összesítésben, ami nagyon értékes ebben a mezőnyben. A 244 km-es eredményem világszinten is értékesnek mondható, hiszen a korosztályomban világkupa második lettem, egyúttal a világ idei harmadik legjobb eredményét értem el. Badics Attila barátom sokáig előttem futott, ám a kissé erősebb kezdés nála is visszaköszönt, így amíg én az utolsó hat órában a harmadik legjobb eredményt értem el az egész mezőnyben, addig Attila épp ott esett vissza, az ő eredménye 228 km lett.

A 24 órások között a cseh Radek Brunek diadalmaskodott, de őt is nagyon megviselték a körülmények, úgy kellett őt szó szerint „fölrakni” a dobogó legfelső fokára. Jómagam nagyon örülök már magának a teljesítés tényének is, a tavaszi világcsúcs javításom után fizikálisan és mentálisan is kellett és jót tett ez a másfajta futás, megfelelő alapot teremtve reményeim szerint a szeptemberi hatnapos EMU 6 Day Race-re Balatonfüredre. Végül szeretném megköszönni a feleségem, Gyöngyvér segítségét, támogatását, aki a legnehezebb pillanatokban is, ott állt mellettem, mögöttem!