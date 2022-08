Mozgalmas hónapokon van túl Szabó Ágnes. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület világklasszis erőemelője a május végi, kazahsztáni világbajnokságon, majd az augusztusi, budapesti Európa-bajnokságon is aranyérmes lett fekvenyomásban, RAW, azaz a klasszikus kategóriában a +84 kg-osok között.

Szabó 145 kg-os eredménnyel ért fel a csúcsra az Almatiban rendezett vb-n, fölényesen megelőzve kazah és finn riválisát. A tizenegyedik vb-elsőségét begyűjtő Szabó harmadik fogása alkalmával a 153,5 kg-mal is megpróbálkozott, ami új világcsúcskísérlet volt. A csabai sportoló az abszolút versenyben a harmadik pozíciót szerezte meg. Az Eb-n magabiztosan teljesítette a 152,5 kg-ot, ami új országos csúcs, és ezzel a kategória bajnokaként állhatott fel a dobogó tetejére. Továbbá az abszolút értékelésnél a második helyet szerezte meg. A kontinenstornán az arany mellé egy ezüstöt is begyűjtött a tartóruhás (EQ) kategóriában 202.5 kg-mal és abszolút értékelésben a harmadik helyet szerezte meg.

– A kazahsztáni versenyen való szereplést az utazás és az átállás is nehezítette, de a nevezési lista alapján várható volt, hogy nyerek. Az Eb-n viszont feltűntek olyan versenyzők is, akik eddig még nem indultak nemzetközi viadalon, ezért úgy tűnt, hogy Budapesten nehezebb lesz elérni az első helyet. Végül százötvenkét és fél kilóval lettem első, míg a második helyezett százharminchét és fél kilót nyomott. Ez azért nagy különbséget jelent – mondta megkeresésünkre Szabó Ágnes. – A ruhás kategóriában a norvég világcsúcstartót nem tudom legyőzni, most is ő nyert. Már tíz éve versenyzünk egymás ellen és ebben a kategóriában általában mindig másodikként végzek mögötte, a budapesti Eb-n is a legtöbb, ami kihozható, az ezüstérem volt ebben a versenyszámban, amivel elégedett vagyok.