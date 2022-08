A vb-n hazánkat, egyben Békés megyét is Sutyinszki István is képviselte. A szarvasi lövész arról számolt be, hogy az előzetesen kijelölt lőtér a verseny előtt három héttel lemondta a rendezést, így az olasz szervezőknek rohamtempóban kellett új helyszínt találniuk a már lefoglalt és kifizetett villa mellett, ahol a nyitó és a záró ceremónia is zajlott.

– Sajnos jobb pályát nem találtak, ezért egy frissen learatott, nyílt búzamezőn kellett megtartani a versenyt – mondta Sutyinszki István. – Mivel semmi árnyék nem volt és a hőmérséklet negyven fok fölött volt, így pokoli hőségben kellett végiglőni a három napos versenyt. A szervezők sok hibát elkövettek, szóval már az első nap során abba kellett hagyni a versenyt, hogy kijavítsák a pálya hibáit és csak másnap tudtuk befejezni az első versenynapot….