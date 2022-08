Keddtől a kontinens erős emberei igyekeznek meghódítani a magyar fővárost.

Augusztus 2-7-ig a Budapesti Kongresszusi Központban rendezik a 2022-es fekvenyomó Európa-bajnokságot, amelyre 27 ország több, mint 670 sportolója nevezett, s amelyen várhatóan (és remélhetőleg) több magyar és Békés megyei induló is dobogóra állhat majd.

Lezárult a nevezés, huszonhét ország több mint hatszázhetven sportolója érkezik a budapesti fekvenyomó Európa-bajnokságra, mindez pedig rekordlétszám lesz a kontinensviadalok tekintetében és történetében – árulta el Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke, aki szintén elindul a kontinenstornán. – Ebből a magyar versenyzői létszám ötvenkilenc fő. Nagyon sok esélyes versenyzőnk van, több érmet várunk korosztályonként, a női csapat pedig nagyon előkelő helyen végez majd reményeink szerint.

A kontinensviadalon open, ifi, junior és masters versenyzők is indulnak, emellett a klasszikus fekvenyomáson kívül a speciális támasztóruhát viselő versenyzők is megméretik magukat. Örömteli hír, hogy a közel hatvan magyar indulóból tizennégyen Békés megyét is képviselik, köztük világbajnok és vb-érmes, kontinenstornán is már dobogós és győztes versenyzők is, akik a májusi, kazahsztáni világbajnokságon is kiváló eredményeket értek el – többek között a friss világbajnok Szabó Ágnes, Balog Nátán és Cserna János is megméreti magát a budapesti Eb-n.

A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE erőemelő szakosztályának versenyzői.

RAW kategória: Schneider Erzsébet (+84 kg, masters 2), Pluhár János (83 kg, masters3), Mucsi Noémi (+84 kg, ifjúsági), Sajben Dániel (59 kg, ifjúsági), Lovas Mónika (+84 kg, felnőtt), Szabó Ágnes (+84 kg, felnőtt), Hugyecz Ádám (120 kg, felnőtt). EQ kategória: Schneider Erzsébet (+84 kg, masters2), Sajben Dániel (59 kg, ifjúsági), Szabó Ágnes (+84 kg, felnőtt).

A vésztői Marvel Team SE versenyzői. RAW kategória: Cserna János (120 kg, masters 2), Balog Nátán (74 kg, junior), Tóth László (74 kg, masters 1), Berke Lóránd (93 kg, masters 1), Szívós Ádám (83 kg, felnőtt). EQ kategória: Cserna János (120 kg, masters 2), Nemes Róbert (93 kg, felnőtt), Csüllög Béla (+120 kg, felnőtt).