Szombat kora délután a döntőben lépett pályára a házigazda Békéscsabai Előre NKSE a második alkalommal megrendezett Szabó Károly-emléktornán. A rivális a szintén a női kézilabda NB I. szeptemberi rajtjára hangoló Budaörs volt.

Az első percben villámgyorsan esett három gól, utána viszont öt és fél percig semmi. Nagyjából így is summázhatnánk a finálé elejét. A csapatok láthatóan küszködtek a békéscsabai városi sportcsarnokban uralkodó magas páratartalommal, ami megnehezítette a labdakezelést és a játéktéren is sűrűn fel kellett törölni az izzadtságcseppeket. A hazaiak egy hét-, majd egy hatperces gólcsendet hoztak össze, de a három hétméterest is elrontó vendégek játéka is akadozott – a korábbi válogatott karmester, Buday Dániel vezette budaörsiek több mint 11 percig nem találtak be a csabai kapuba. Ebben persze vastagon benne volt az ENKSE horvát kapusa, Marina Razum is, aki stabil teljesítményével tartást adott együttesének. A félidő hajrájához érve a lila-fehérek nyugodtak meg hamarabb a sok hibát hozó csatában, sorozatban négy gól szerezve fordítottak az utolsó öt percben, így 10–7-es előnnyel mehettek pihenőre.