Mezőkovácsházi TE–VS Dunakeszi 1–5(0–3)

Labdarúgás MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Mezőkovácsháza, 220 néző. V.: Bálint D. Mezőkovácsháza: Tóth K. (Csicsely) – Balog A., Harmati, Varga, Deák, Kis L. (Simondán), Sódar, Matuz (Andrej), Lakatos (Huszka), Mittnacht, Bereczki (Tóth B.). Edző: Bíró Tibor. G.: Lakatos az 50., ill. Balogh B. a 11., a 65., Cseri (11-esből) a 15., Kacsó a 25., Csordás a 89. percben. Jó: Tóth K., Harmati, Deák, Lakatos, Huszka, ill. Simon, Balogh B., Cseri, Horváth.

A Felcsúton nevelkedő, később Újpesten is igazolt játékos, Balogh Bence Béla és Cseri Olivér Tibor góljaival már negyedóra után kétgólos hátrányba került a Mezőkovácsháza, majd Kacsó Botond 25. percben lőtt találatával tulajdonképpen el is dőlt a továbbjutás kérdése. Szünet után Lakatos Gergő góljával szépített a Békés megyei gárda, amely ebben az időszakban jól is futballozott, ám a Pest megyeiek rákapcsoltak és Balogh második, illetve Csordás Simon Tibor góljával magabiztossá tették a győzelmüket.

Bíró Tibor: – Gratulálok a vendégeknek a továbbjutáshoz! Megtettünk mindent, hogy megnehezítsük a dolgukat, de ez csak a második félidőben sikerült. Dolgozunk tovább, hogy a bajnokságban minél jobbak legyünk.

Kecskés Zoltán: A nagy meleg rányomta a bélyeget a mérkőzésre, tudtuk, hogy mindkét csapatnak ez lesz a legnagyobb ellensége. Bíztunk benne, hogy az osztálykülönbség ki fog jönni, végül is ez így is lett. Berka István

Mezőmegyer SE–REAC Sport Kft. 2–3(2–0)

Mezőmegyer, 210 néző. V.: Fekete T. Mezőmegyer: Kun – Szabó T. (Nyúl), Kerekes, Séllei, Tóth G., Horváth B., Lehoczki (Fehérvári), Barkász, Balog K., Kovács P., Mazán (Göcző). Játékos-edző: Nyúl Gábor. G.: Balog K. (11-esből) a 20., Lehoczki (11-esből) a 43., ill. Pölöskei a 47., a 83., Gulyás a 91. percben. Mezőmegyeri jók: az egész csapat, ill.

Érett a meglepetés Mezőmegyeren, ahol Nyúl Gábor tanítványai a szünetben már két góllal vezettek a nagy hagyományú rákospalotai alakulat ellen. Balog Krisztián büntetővel juttatta előnyhöz együttesét, majd az újabb hazaiak számára megítélt tizenegyest ezúttal Lehoczki Szabolcs váltotta gólra. Szünet után az NB I-es múlttal rendelkező Pölöskei Péter vezérletével kiegyenlített a vendéggárda, amely a 91. percben a rutinos újpesti nevelés, Gulyás Máté révén bevitte a döntő találatot, így a REAC ünnepelhette a továbbjutást.

Nyúl Gábor: – Nagyon közel voltunk az újabb megyeri csodához, de sajnos a kilencvenegyedik percben egy jól eltalált lövéssel veszítettünk. Ettől függetlenül az egész csapatot dicséreti illeti a hozzáállásért és a helyenkénti jó játékért. G. J.