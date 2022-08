Az első játszmában végig fej fej mellett haladt a két csapat, a végjátékban azonban a mieinknek sikerült kétpontos előnyt kiharcolniuk és meg is nyerték ezt a felvonást. A másodikban viszont a szlovákok irányították a játékot, sőt, a játszma közepén hattal is vezettek. Hosszú hajrát indítottak a mieink, akik 20-nál egyenlíteni is tudtak, de a végjáték most a szlovákoknak sikerült jobban. A harmadik felvonás az elsőhöz hasonlított: végig szorosan alakult a játszma, a mieinknek a végjátékhoz érve sikerült komolyabb előnyt kiharcolnia és nyernie. A negyedikben viszont megint végig a vendégek domináltak, s ezúttal elmaradt a feltámadás is a végén, úgyhogy ez lett a meccs legsimább játszmája, s jöhetett a ráadás. Amelyet a mieink kezdtek jobban, 5:1-re is elhúztak és a térfélcserénél is vezettek 8:5-re, azonban 10-nél egyenlítettek a vendégek, lendületben maradtak és végül megnyerték a mérkőzést.

Magyarország–Szlovákia 2:3 (22, –22, 20, –16, –12)

Szilágyi utca, 150 néző. V: Jámbor, Bátkai-Katona.

Magyarország: Pintér 3, Fábián 2, Szakmáry 21, Papp 7, Németh A. 22, Kiss G. 10. Csere: Tóth F. (liberó), Gyimes 8, Török 4, Bagyinka, Szűcs K. Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer.