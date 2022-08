Az A-jelű csoportban a nyitányon öt csapat, az Elek, a Mezőkovácsháza, a Füzesgyarmat II, a Dévaványa és a Szabadkígyós söpörte be mindhárom pontot, közülük a Szabadkígyósnak és a Gyarmatnak van a legnagyobb esélye arra, hogy a második forduló után is hibátlan maradjon. Az Eleknek a szerdán az újonc Füzesgyarmat otthonában nyert helyzetből bukó Mezőhegyes, a Mezőkovácsházának a várhatóan idén is meghatározó szerepet betöltő Mezőmegyer otthonában kellene virítania, ami közel sem ígérkezik egyszerű vállalkozásnak. A Dévaványa azért hiányzik a felsorolásból, mert a páratlan létszámú bajnokságban ezen a héten szabadnapját tölti majd.