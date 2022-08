Augusztus 27., szombat, 15.00

Gyulai TC (5.)–Jamina SE (9.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Csalódottak vagyunk a kezdés miatt, mégsem lehetünk türelmetlenek – legutóbb is öt tizenhét éves játékos volt a pályán –, mert idő kell még a fiúknak ahhoz, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak. A jaminaiak fiatalodtak a nyáron, összeszedettebbek és edzettebbek is, követni próbálják a mi elképzeléseinket. Nekünk mindenképpen be kell gyűjtenünk a három bajnoki pontot, ám ehhez jobban, koncentráltabban kell futballozni és fontos, hogy a srácokon még inkább lássam a győzni akarást. A csapatból a rutinos Bondár Attila játékára nem számíthatok.