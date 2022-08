Altmann Roland a különböző kategóriákról elmondta, azért döntöttek korábban a sárkányhajó, az outrigger, illetve a SUP bevonása mellett, hogy nyissanak a kenun túl másfajta eszközök felé is, úgymond az aktuális trendeket követve. Ezek közül a SUP például egyre nagyobb tereket hódít meg, mondhatni dübörög a vízi sportok között, a Balatonon például külön rendezvényei is vannak már. Népszerűsége a Szarvasi Kenumaratonon is bebizonyosodott, hiszen a 47 SUP nevezőszám ebben a kategóriában a korábbiak többszöröse, ami számításaik, illetve az előrejelzések szerint tovább nőhet a következő években.

Hozzátette, a SUP népszerűségét tekintve pedig a jövőben olyan elkülönítésekben is gondolkoznak, mint a merev, vagy a felfújható deszkás, hiszen teljesítmény szempontjából ez sem mindegy. Ebben az évben viszont még csupán teszt jelleggel vették be ezt az eszközt, ám hamar önálló ága lesz a rendezvénynek az igény és a kereslet miatt. Végül elárulta, a szervezésben és a különböző kategóriákban nagy segítségükre volt az, hogy Szarvason több helyen is lehetőség van SUP deszkát bérelni, ami örömteli meglepetés volt a nevezők számára, és talán ennek is köszönhető a magas létszám.

Eredmények

PROFI 4 KATEGÓRIA

1. VOINTA ARAD - Molnár Rajmond, Darida Kristóf, Darida Mircea, Babos Molnár Claudiu - 2:07:50

2. SENDÜLÜDŰ - Medvegy Zalán, Somogyi Róbert, Kalocsai Levente, Pálfi Gellért - 2:20:03

CÉG/SZERVEZET KATEGÓRIA

1. HALVÁGÓ - Szín Zsolt, Kasík Csaba, Szopka Róbert, Gábos Árpád - 2:21:33

2. DUNAFERR - Tóth Gergely, Illés Zsolt, Fischer Péter, Csépai Pál - 2:22:25

3. CORTEVA TEAM - Bogár Gábor, Terhes Attila, Varga Adrienn, Timár-Nagy Vera - 2:35:52

AMATŐR 3 KATEGÓRIA

1. MATUZSÁLEM - Csekő Imre, Körtvélyesi József, Roszik Miklós - 2:57:30

2. KRIPTONIT - Kruppa József, Nagy Károly, Szilágyi Sándor - 3:43:47

AMATŐR 4 KATEGÓRIA

1. ANCHOR - Litauszki Ádám, Rohony Péter, Balog Béla, Bencsik Márkó - 2:32:23

2. BACARDI - Altmann Roland, Varga Adrienn, Tóth Péter, Varga Zsolt - 2:53:51

CSALÁDI 3

1. SZABADCSAPATOK - Vieland Ágnes, Pobori Barnabás, Pobori Krisztián - 2:32:16

2. JÉGMADÁR - Szrnka Norbert, Dobó Márta, Szrnka Gábor Zoltán - 3:28:11

3. CSÍKOS CSAPAT - Roszik Mihály, Nickl Erika, Roszik Emília Zsóka - 3:39:22

CSALÁDI 4 KATEGÓRIA

1. ZÖLD-FEHÉR EGÉR - Magyar Aletta, Horváth Zoltán, Szebedinszky Péter, Szebedinszky-Csernus Olga - 2:49:47

2. NAGYFIÚK - Tóth-Pál József, László Vendel, Tóth-Pál Dávid, Tóth-Pál Ákos - 3:01:02

3. BLSS - Bodrogközi László, Sáfrán Zoltán, Sonkoly Lajos, Varga Ferenc - 3:02:24

DRAGON 4 KATEGÓRIA

1. DRAGON STEEL - Tomó Sándor, Dr. Rubics László, Körmendi László, Kótai Ferenc - 2:16:03

2. VÍZISIKLÓ - Balczó Edit, Nagyné Tímár Tünde, Fekécs Andrea, Tóth Edit - 2:23:37

SUP LIGHT – 12 KM

1. STARBOARD - Szabó Zénó - 1:24:22

2. NAISH MALIKO- Kovács Gábor - 1:27:58

3. KOLB - Kolb Tamás - 1:28:02

SUP ULTRA – 21 KM

1. TÜLEKEDŐ - Szabó Gábor - 2:11:05

2. NINJA - Chlebovics András - 2:28:33

3. SI - Sindel Imre - 2:30:15

OUTRIGGER – PÁROS

1. NAJÁDOK - Kucsera Ágota, Kövesdi Oszkár - 1:18:45

2. FARKASOK - Csurár Beáta, Farkas István - 1:22:20

3. VAKMERŐ - Schillinger Csilla, Dombai Mihály - 1:23:31

OUTRIGGER – EGYES

1. RIGGER - Balázs Tibor - 1:17:35

2. NEVENINCS - Pataki András - 1:17:39

ÁRKÁNYHAJÓ – SZIVORNYA FORDULÓVAL 12 KM

VASárkányOK SZEGED – Busa Róbert, Hegedűs Mátyás, Kis Gábor, Kulcsár Zoltán, Lakatos Árpád, Lobár Henriett, Magyar Ilona, Szenczi Kristóf, Tóth László, Török Péter, Szitó Zsuzsa - 1:28:46

DRAGONHEART – Szénási Mária, Benke Ivett, Gulyás Anita, Borbély László, Kis Pál, Molnár István, Podani Anikó, Kohut Zsuzsanna, Vajgel Györgyi, Nagy Gábor, Furár Dominik, Madács Ákos, Kovácsné Egri Szilvia, Kovács Zétény, Vaskor Marianna, Csekő Bernadett, Farkas Katalin, Simon Melinda, Tóth József, Bogár Gábor, Sztruhár Gábor, Árvai Mariann - 1:33:48

EGYÉB

SZÖKEVÉNY - Lghazoini Ali (túrakajak 21 km) - 3:19:56

VOINTA ARAD II. - Németh Géza, Takács Andrea, Babos Molnár Krisztián (kenu 12 km) - 1:45