Jövő hétfőtől péntekig immár hetedik alkalommal tartja meg edzőtáborát a sarkadkeresztúri székhelyű Nintai Kyokushin Sportegyesület Biharugrán, a Körös Maros Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó Bihari Madárvárta szálláshelyén. A 2009-ben alapított egyesület (amely a kezdetekkor még a gyulai székhelyű Samurai dódzsó része volt) tagsága nagyobb részt a környező kis településekről áll össze, Sarkadkeresztúr mellett Mezőgyánból, Zsadányból és Sarkadról járnak a heti három foglalkozásra az érdeklődők, de gyulai és dobozi sportolók is akadnak a tagságban.

A klub létszáma az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, köszönhetően az edzők és az alapító tagok lelkiismeretes munkájának. 2013-ban az önállósodó klub felvette a Nintai Kyokushin Sportegyesület nevet és jelenlegi vezetője, szenszei Gyenes Sándor Zoltán (3 dan) szakmai irányítása alatt folytatja a tevékenységét. Az edzéseket jellemzően gyerekek és kamaszok látogatják, a Nintai jelenlegi versenyzői létszáma ötven fő, azonban a nem regisztrált, sportkedvelő társakkal együtt közel kilencven fő készül hétre hétre Keresztúron.

A környező települések és a sarkadi kistérség oktatási intézményei rendszeresen meghívják a klub képviselőit a sportrendezvényeikre és az oktatási szintű tornafoglalkozásokra is. Ezen kívül több, országos szintű versenyen képviselték a székhelyi településüket a nintai-osok, akik minden alkalommal dobogós helyezéseket értek el.

A klub vezetője, Gyenes szenszei egri származású, jelenleg Békéscsabán él és civil foglalkozása mellett irányítja a sarkadkeresztúri egyesületet. A heti három foglalkozást és az egyéb feladatokat a sport szeretete és népszerűsítése érdekében irányítja és teljesíti. A Nintai edzésein a fiatalok elsajátítják a kjokusin karate szellemiségét, technikai és erőnléti elemeit, amelyek klasszikus japán tradícióra alapulnak, hosszú idő alatt formálódtak ki és már jól beváltak. Gyakorolják a különböző technikákat, a formagyakorlatokat és felkészülnek a karate csúcsára, a küzdelemre. A mozgásformák összetettek, amelyek nem csupán a testi erőt növelik, de a szellemi állóképességet és a koncentrációt is erősítik. A klub sportolói az edzőtermen kívül is jobban tűrik a stresszt, könnyebben alkalmazkodnak a mai világ kihívásaihoz is.