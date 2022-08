Az elmúlt időszakban is folyamatosan tart a munka a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület (JALTE) Debreczeni Dezső mester vezette point-fighting csapatánál is. A JALTE Gyulán tartott edzőtábort, előtte is több helyen is edzettek a fiatalok, gyakorlatilag szinte nyári szünetet sem tartottak. A gyulai tábor fontos állomás a felkészülésben, harmincnyolcan edzettek a fürdővárosban, ahol a válogatott kerettagok közül is mindenki ott volt.