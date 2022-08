Mezőberényi LE–Füzesgyarmati SK II. 1–5 (0–4)

Megyei II/A osztályú mérkőzés. Mezőberény, 50 néző. V.: Láza. Mezőberény: Rau (Balogh L.) – Fazekas, Székely, Tóth Cs., Durkó, Buczkó, Jónás L. (Bereczki G.), Burai Zs., Zsíros, Adamik, Kanó. Edző: Benyovszki Róbert. Füzesgyarmat II: Seprenyi – Tokai, Szabó R., Komáromi R., Kovács I. (Polgárdi), Vígh L. (Kurucz), Zs. Nagy, Kovács M., Lévai (Tófalvi), Szilágyi (Hercz), Kiss G. (Szőke). Játékos-edző: Fábián Ottó.

G.: Zsíros a 87., ill. Kiss G. a 1., a 35., a 44., a 63., Szilágyi (11-esből) a 28. percben. Jó: Fazekas, Buczkó, ill. Kiss G. (a mezőny legjobbja), Kovács M., Szabó R., Lévai.

Benyovszki Róbert – A hajnali órákban egy pofonra ébredtem a kislányom jóvoltából, akkor azt reméltem, hogy ennél nagyobbat ma már nem kapok. Fábián Ottó: – A korai kezdés és a nagy meleg ellenére jól kezdtük a meccset. A félidő közepére sikerült lezárni a meccs érdemi részét. A második felvonás felejthető volt. B. R.

Mezőmegyer SE–Mezőkovácsházi TE 0–3 (0–0)

Mezőmegyer, 100 néző. V.: László I. Mezőmegyer: Kun – Barkász, Nagy B., Benyó, Séllei, Pusztai (Lehoczki), Miklya, Mazán (Jova), Fehérvári (Nyúl), Balog K., Tóth G. Játékos-edző: Nyúl Gábor. Mezőkovácsháza: Tóth K. – Lakatos, Kis L., Balog A., Deák, Harmati (Csende), Mittnacht, Varga G., Bereczki (Túri), Matuz T., Sódar. Edző: Bíró Tibor. G.: Lakatos a 60., Varga G. a 73., Harmati a 79. percben. Jó: Benyó, Nagy B., ill. Harmati (a mezőny legjobbja), az egész csapat.

Nyúl Gábor: – Szégyellem magam a csapat nevében, de szenvedély nélkül ezt a játékot nem lehet művelni még a megyei futballban sem. Gratulálok a vendégcsapatnak! Teljesen megérdemelten nyert még ilyen arányban is. Bíró Tibor: – Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Ma csapatként együtt küzdöttünk, mindenki kitette a szívét a pályára. Reméljük, hogy ez a hozzáállás, akarat megmarad a továbbiakban is, s akkor nem lehet gond. Gratulálok a csapatnak! G. J.

Mezőhegyesi SE–Elek USE 4–3 (4–0)

Mezőhegyes, 110 néző. V.: Telek. Mezőhegyes: Sirovicza – Czene Z., Balogh D., Jámbor (Belák), Szabó Zs., Isaszegi M. (Hrabovszki), Zsilák, Karancsi, Boros (Györgyi), Faragó, Isaszegi B. Edző: Ács Levente. Elek: Tar – Kotroczó, Dehelán, Kajári, Gyulai (Budai), Sipos, Oszlács, Simonka (Sós, Illés), Nagy Á., Hotea, Puporka. Edző: Turcsek Zoltán.

G.: Faragó a 35., a 44., Czene Z. a 40., Isaszegi M. a 45., ill. Puporka az 56., a 83., Oszlács (11-esből) a 68. percben. Kiállítva: Szabó Zs. (szövegért) a 89., ill. Hotea (utolsó emberként szabálytalankodott) a 38., Dehelán (szövegért) a 89. percben. Jó: Karancsi, Faragó, Szabó Zs., ill. Az egész csapat

Balogh Dániel a 65. percben 11-est hibázott.

Ács Levente: – Ilyen mérkőzésen lehet éveket öregedni a kispadon. Ennek ellenére legalább győzelemmel tudtunk lejönni a pályáról. Turcsek Zoltán: – Sajnos ebben az összeállításban csak megnehezíteni tudtuk a hazaiak dolgát. Ötven perc emberhátrányt sajnos nem volt könnyű kezelni. Perlaki János

Csanádapácai EFC–Békési FC 0–5 (0–3)

Csanádapáca, 70 néző. V.: Fűri. Csanádapáca: Pós – Bereczki, Haba, Tassi L. (Vígh), Hrobár, Gyallai (Tassi Zs.), Bozsó M. (Nemes), Bús (Szűcs K.), Rakonczai, Erdélyi (Németh R.), Kasza. Edző: Szikora Pál. Békés: Rigler – Római T. (Kovács L.), Székely (Csikós), Minya, Kis J., Római J., Reszelő J., Mracskó, D. Nagy (Novodomszky), Kardos (Varga J.), Balázs (Reszelő T.). Edző: Fekete Mihály.

G.: Balázs a 10., a 42., Székely a 32., Kardos az 55., Csikós a 84. percben. Jó: Bereczki, ill. Rigler, Minya, Kis J.

Szikora Pál: – A durva egyéni hibák után a hitünk is elveszett. Ilyen arányban is megérdemelt a vendégsiker. Fekete Mihály: – Szimpatikusan játszó, sportszerű csapatot győztünk le helyenként jól játszva. Sz. P.

Szabadkígyósi SZSC–OMTK-Rákóczi 3–0 (2–0)

Szabadkígyós, 170 néző. V.: Kovács A. Szabadkígyós: Dolezsán – Sebestyén A., Milek, Matuska (Lázár), Somogyi, Sebestyén M. (Csávás), ifj. Szabó Z., Faragó (Hegedűs), Mohácsi (Magyari), Maglóczki (Alb), Frankó. Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán. OMTK-Rákóczi: Salka – Czinkóczi, Szabó Gy., Polacsek, Deák (Ordó), Molnár Zs., Valach, Kovács T., Éliás, Dobi N. (Németh M.), Fejes. Edző: Bodzás Ádám.

G.: Milek (11-esből) a 15., a 32., a 81. percben. Jó: Somogyi, Milek, Maglóczki, Sebestyén M., ill. Éliás, Szabó Gy., Salka, Molnár.

Ifj. Szabó Zoltán: – Az első félidőben vállalható játékot láthattunk. Stabilak voltunk és kézben tartottuk a mérkőzést. A második félidőbe belealudtunk, visszavettük a tempót. Elismerésem a fiatal orosházi csapatnak! Bodzás Ádám: – Sajnos adtunk egy félidő előnyt az ellenfélnek, amit rutinból ki is használtak. A második félidőben kiegyenlített volt a játék. Gratulálok a győztes csapatnak! Szabó Zoltán

Dobozi SE–Békésszentandrási HMSE 1–3 (1–1)

Doboz, 70 néző. V.: Bakos. Doboz: Barabás – Szabó A. (Hollósi), Pojendán, Váczi S., Tímári, Faragó (Huszár A.), Lukucz, Barcsay, Balogh Á. (Orodán), Roszik, Szigeti J.). Játékos-edző: Barcsay Attila. Békésszentandrás: Buzás – Balogh M., Olasz István, Szín (Mochnács), Gombár, Filyó, Lós, Jónás, Virág (Fodor), Tasi K., Romhányi. Edző: Keresztes István.

G.: Lukucz a 24., ill. Virág a 42., Lós (11-esből) a 65., Tasi K. (11-esből) a 90. percben. Kiállítva: Váczi S. (szövegért) a 89. percben. Békésszentandrási jók: Lós, Virág, Romhányi, Jónás, Tasi K.

Barcsay Attila: – A második félidei játékuk alapján megérdemelt a vendégek győzelme. Keresztes István: – A helyzeteink alapján rászolgáltunk a három pontra. Egy figyelmetlenséget követően kaptuk a gólt, de ezután sorra dolgoztuk a jobbnál-jobb helyzeteket, melyeket rendre elhibáztunk, de a végjáték a mienk volt. Tobai János

Szabadnapos: Dévaványai SE.

Mesterlövészek

A megyei II/A. osztály góllövőlistája

4 gólos: Kiss G. (Füzesgyarmat II), Puporka (Elek).

3 gólos: Milek (Szabadkígyós), Oszlács (Elek).

2 gólos: Faragó (Mezőhegyes), Balázs (Békés), Tasi K. (Békésszentandrás). 1 gólos: Lukucz (Doboz), Nyúl (Mezőmegyer), Mittnacht, Matuz T., Lakatos, Varga G., Harmati (Mezőkovácsháza), Mohácsi (Szabadkígyós), Nagy R. (Elek), Ernyes (Dévaványa), Vámos, Szabó R., Kovács M., Szilágyi (Füzesgyarmat II), Györgyi, Hrabovszki, Czene Z., Isaszegi M. (Mezőhegyes), Zsíros (Mezőberény), Lós, Virág (Békésszentandrás), Székely, Kardos, Csikós (Békés).

A megyei I. o. állása

1. Füzesgyarmat II. 2 — — 8—3 6

2. Mezőkovácsháza 2 — — 5—0 6

3. Szabadkígyós 2 — — 4—0 6

4. Békésszentandrás 1 1 — 4–2 4

5. Eleki USE 1 — 1 8—4 3

6. Békési FC 1 — 1 5—1 3

7. Dévaványa 1 — —1—03

8. Mezőhegyes 1 — 1 6—6 3

9. Csabacsűd — 1 — 0—0 1

10. Mezőmegyer — 11 1—41

11. OMTK-Rákóczi — 1 1 0—3 1

12. Békéscsabai MÁV — — —0—00

13. Dobozi SE — — 2 1—4 0

14. Mezőberény — — 2 1—7 0

15. Csanádapáca — — 20—10 0





Következik

A megyei II/A. osztályban a 3. forduló következik. Szeptember 3., szombat, 10.00: Eleki USE–Mezőberényi LE. Szeptember 3., szombat, 16.30: Békéscsabai MÁV SE– Szabadkígyósi SZSC, OMTK-Rákóczi–Csanádapácai EFC, Békési FC–Mezőhegyesi SE, Füzesgyarmati SK II–Mezőmegyer SE, Mezőkovácsházi TE–Békésszentandrási HMSE. Szeptember 4., vasárnap, 16.30: Dévaványai SE–Csabacsűdi GYLSE. Szabadnapos: Dobozi SE.