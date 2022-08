Az első szettben az egyre agresszívabb támadójáték sikert eredményezett, Szakmáry Gréta szettlabdát harcolt ki, amit értékesített is. A második játszmában megszaporodtak a magyar hibák, az ukránok ezeket könyörtelenül kihasználták és máris egyenlő volt az állás. A harmadik felvonásban hiába frissített a magyar kapitány (Gyimes Zsófia és Szűcs Kinga mellett a békéscsabai Bagyinka Fanni is beállt), csak megközelíteni tudta ukrán vendéget a csapat, amely ezúttal is csak 16 pontot engedélyezett a magyar együttesnek.

A negyedik játszma izgalmas végjátékban dőlt el a mieink javára. A csabai Pintér Andrea pontjával jutottak szettlabdához, amit Török Kata értékesített. A döntő szettben az ellenfél dominált, amely a második mérkőzéslabdáját értékesítve nyerte meg a mérkőzést.

A találkozón Pintér Andrea 12 ponttal segítette a nemzeti csapatot.

A 156 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa az ukránok rutinos átlója, Oleszja Rihljuk volt 32 ponttal, a magyaroktól a csapatkapitány, az egykor Békéscsabán is megforduló Szakmáry Gréta 20 pontig jutott.

Magyarország–Ukrajna 2:3 (23, –16, –16, 26, –12)

Női Európa-bajnoki selejtező, C-csoport, 2. forduló. Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 1200 néző. V.: Taran (moldovai), Muha (horvát). Magyarország: Pintér A. 12, Fábián, SZAKMÁRY 20, Papp O. 5, Németh A. 15, Kiss G. 12. Csere: TÓTH F. (liberó), Gyimes, Szűcs K., Bagyinka, TÖRÖK K. 8, Petőváry 4. Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer.

A csoport másik mérkőzésén:

Ciprus–Portugália 0:3 (–11, –22, –20).

Az állás: 1. Ukrajna 5 pont, 2. Magyarország 4, 3. Portugália 3, 4. Ciprus 0.

Konferencia az akadémián neves előadókkal

Szeptember 5–10. között rendezik meg a Röplabdázás Hetét Békéscsabán, melynek keretében sportágválasztóra, akadémiai nyílt napra, konferenciára és edzőképzésre is sor kerül, az eseménysorozatot pedig a Magyarország–Portugália női Európa-bajnoki selejtező zárja.

A hét egyik kiemelt eseménye a szeptember 9-én sorra kerülő nemzetközi sporttudományos konferencia lesz a Békéscsabai Röplabda Akadémián.

Baran Ádám, a házigazda Békéscsabai RSE elnöke elmondta, hogy az előadók között ott lesz Rátgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia elnöke is.

– Bár délután több röplabda-specifikus előadással készülünk, azonban vendégül látjuk más sportág szakembereit is – mondta Baran Ádám a klub hivatalos közösségi oldalán.

– Örömteli volt, hogy a Magyar Röplabda Szövetség teljes együttműködésről biztosított. Vatai Gabriella operatív igazgató rengeteg segítséget nyújt a konferencia megszervezésében, Ludvig Zsolt főtitkár úrral pedig szakmai kérdésekben konzultáltam.

A magyar és a szerb szövetség 2020-ban együttműködési megállapodást kötött, ennek „hozományaként” szeretnék majd kamatoztatni a partneri szerződést.

– Ugyan még nem szeretnénk lerántani a leplet minden vendégről és előadóról, annyit azért elárulok, hogy Daniele Santarelli, a Conegliano vezetőedzője és a szerb női válogatott szövetségi kapitánya meghatározó szerepet kap majd a konferencián, de természetesen további, neves szakemberek közreműködésére is lehet számítani – mondta Baran Ádám.