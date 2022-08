Gazsó Péter, a Csabacsűdi GYLSE elnöke lapunknak elmondta, hiába bíztak abban, hogy a csapat kispadjára nyáron leülő Boér Zsolt neve csábító lehet a fiatal, feltörekvő futballisták számára.

– A megye egyben szerettünk volna a fiatalabb generációnak fejlődési lehetőséget biztosítani – kezdte Gazsó Péter. – Úgy gondoltuk, hogy Boér Zsolt neve jelent annyit, hogy ilyen fiatal játékosokat tudjunk hozni, ám ez a terv nem valósult meg, pedig ez ügyben több csapattal is felvettük a kapcsolatot. Sajnos a tavalyi csapatból négy olyan játékos is távozott, aki oszlopa volt az együttesnek. A korábban megfogalmazott alapvetésünk szerint – amin most sem akartunk változtatni – amatőr csapatként nem akartunk úgynevezett „pénzes” játékosokat igazolni. A megyei első osztályhoz szükséges mennyiség és minőség sem állt rendelkezésünkre. Nem akartuk feladni, de sajnos nem tudtuk pótolni a távozó játékosokat.