Robin Hood és társai a fasorban sincsenek, esetleg csak a sherwoodi erdőben. De stílszerűen úgy is fogalmazhatnánk, hogy a augusztus 14. és 20. között Gyulán sorra kerülő történelmi íjász világbajnokság minden szempontból történelmi lesz.

Ahogyan arról a Magyar Íjász Szövetség internetes honlapja is beszámolt róla, a világ eddigi legnagyobb távlövő versenyére készülnek a Békés megyei fürdővárosban, ahol az eddigi adatok, nevezések és információk alapján 19 ország több mint 170 versenyzője indul el. A távlövést tekintve tehát egyedülálló és dicséretes nevezési létszámmal büszkélkedő HDH-IAA vb-t a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület és a Magyar Íjász Szövetség történelmi íjász szakága szervezésében rendezik meg.

Forrás: Bencsik Ádám

A nyolc napos viadalon a távlövő versenyen kívül távcéllövő és normáltávú rangadókat is rendeznek. A Lovász Tamás főszervező vezette gyulai rendezőkhöz a három versenyszámban három kontinensről és 21 országból, összesen 292 indulási szándéknyilatkozat érkezett. A verseny fő helyszíne a gyulai vár és a várkert lesz, de bizonyos versenyszámokat a Göndöcs-kertben, a Thermál kempingben, illetve a Steigervald-tanyán bonyolítanak le.

Gyula immár harmadik alkalommal lesz házigazdája ennek a nagyszabású világversenynek. A vb előtti napokban, ezen a hétvégén a Magyar Íjász Szövetség által minden évben megrendezett Íjászat napja programjai is színesíti az esemény palettáját. Az Íjászat napja keretén belül tartják meg szombaton, szintén Gyulán, a dr. Zoltán Levente rendhagyó, vegyes-célos emlékversenyt is, a 20 célos viadalon a történelmi-, a terep-, a 3D- és a pályaíjászat statikus céljai, valamint a vadászíjász versenyek mozgócéljai is megjelennek majd.