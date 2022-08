Az orosházi Contact Kick-box és Thai-box Harcművész Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan Gyopárosfürdőn tartott intenzív felkészülést. Az edzésmunka egyrészt küzdelmi jellegű volt, másrészt – az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő – a formagyakorlatos felkészülésre helyezte a hangsúlyt. A foglalkozásokon az orosháziakon kívül Kondorosról, a budapesti Árpád DSE-ből, Ráckevéről és Füzesgyarmatról érkezett versenyzők is részt vettek. A tábor egyik különleges eleme volt a békéscsabai tornacsarnokban megejtett speciális képzés is, amelyen Puravecz Péter mester és formagyakorlat szövetségi kapitány, Litauszki László mester, egyben kondorosi edző mellett a kiváló akrobatikaoktató, Balogh Dávid, a Flip Unit Team vezetőedzője is részt vett, irányítva a speciális oktatást. A szakemberek elégedettek voltak a résztvevők munkájával és hozzáállásával a felkészülés ezen szakaszában.

A válogatott edzésen a felnőttmezőnyből is jó néhányan részt vettek. Ott volt a foglalkozáson a világ- és Európa-bajnoki érmes Brebovszky Zoltán, Halustyik Cintia, Zahorecz Noel, az utánpótlásból Petrovszki Márton, Laurinyecz Emma és Bak Ágnes Panna. A hétvégi oktatást meglátogatta sihan Gregor László 8. dan, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke, a HNT tagja is. A formagyakorlatos élversenyzők az augusztus közepén Csongrádon sorra kerülő központi válogatott edzőtáborban is folytathatják a felkészülést a közelgő megméretésekre.