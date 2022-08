Bánszki Tamás neve ismerősen csenghet a sportban járatos Békés megyei olvasóknak, hiszen a Kvasz András Békés Megyei Ejtőernyős és Repülő Egyesületben sajátította el az ejtőernyőzés alapjait. Édesapja és bátyja, György is nagyon sikeres pályafutást tudhat maga mögött. Maga nagy sikereket ért el pályafutása során, és különösen büszke a 2016-ban elért csapatvilágbajnoki címre.

Évek óta a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesületben versenyez, de minden beszélgetés alkalmával szóba hozza első egyesületét.

A célbaugró világkupa-sorozatban eddig három forduló rendeztek meg. Az első rijekai versenyen az elromló idő miatt nem ugorhattak, a minimálisan megszabott ugrásmennyiség hiánya miatt nem is hirdettek végeredményt. A szlovéniait éppen a katonai és a civil világbajnokság között tartották meg, ezért azon nem indultak Bánszkiék, így tulajdonképpen az olaszországi volt volt az első idei világkupa.

– A bellunói előtt egy héttel megsérült a jobb lábam, combizomhúzódással bajlódtam. Jegeltem, de annyira nem működött jól a lábam, a földet érések azonban így is jól sikerültek és a mester kategóriában sikerült megnyernem a versenyt – tekintett vissza a viadalra Bánszki Tamás. – Egyébként ez a helyszín nagyon népszerű, a professzionális szervezés, illetve a kedvező időjárás szempontjából is. Jellemző, hogy amíg a világbajnokságon csupán harminc csapat vehet részt, a világkupán nincs megkötés, csak a svájciaktól három érkezett. Mindenki, aki csak számít a világ élvonalában, ellátogat ide, ez most ötven csapatot, kétszázötven ejtőernyőst jelentett. Mindenkinek nyolc ugrást kellett végrehajtania, mi mindössze két centivel maradtunk le a dobogóról.

A csapatversenyt az olasz nemzeti válogatott nyerte, második lett a csehek világbajnok csapata, harmadik helyen pedig a németek katona-világbajnok összeállítása végzett.