Alig egy héttel azt követően, hogy a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület két versenyzője a Budapesten rendezett fekvenyomó Európa-bajnokságon szerepelt és állt nagyszerűen helyt (Lovas ötödik, míg az edzőként is tevékenykedő Szabó első és második helyet szerzett), az elmúlt hétvégén már egy másik erősportban próbálta ki magát.

Forrás: Simo Béla

Balatonlellén, a Napfény strandon rendezték meg a CESA (a közép-európai erősember szövetség) Strongwoman-liga első állomását, ahol öt versenyszámot kellett teljesítenie az indulóknak. A vállalkozó kedvű hölgyek hordónyomásban (30kg, ismétlésre), medicinlabda-emelésben (vállra, 25 kg, ismétlésre), és kerékforgatásban is (négyszer, ismétlés időre) is összemérték a tudásukat. Ezen kívül vascsővel és autófelhúzással is megküzdöttek. Lovas Mónika negyedikként zárt a nyolc tagú mezőnyben, míg a világ- és Európa-bajnok erőemelő, illetve fekvenyomó Szó Ágnes az első helyen végzett.