Mindkét Békés megyei NB III-as résztvevő, a Füzesgyarmati SK és a Körösladány MSK is a budapesti első osztályban szereplő riválissal találkozott a labdarúgó MOL Magyar Kupa első fordulójában: a gyarmatiak a Mészöly Géza által irányított Fővárosi Vízművek SK otthonában szerepeltek, míg a ladányiak az ASR Gázgyár vendégei voltak.

A Füzesgyarmat kiválóan kezdett, Nikola Vaszilijevics találatával és Kis Szabolcs távoli lövésével 28 perc elteltével már kétgólos előnybe került. Az első félidő hajrájában a hazaiak előbb az üres kapuba nem tudtak betalálni, majd Calin Florin Fildan védett bravúrral.

A fáradó vendégek azonban a szünet után már nem tudták elkerülni a fővárosi gólokat, a Mészöly-csapat a 75. percben kiegyenlített. A rendes játékidőben már nem esett több találat, így következhetett a hosszabbítás, amely során a 100. percben a csereként épphogy csak beszállt Kiss Gábor megzörgette a hazai hálót, ám les miatt érvénytelenítették az újabb gyarmati találatot. Fildan a hosszabbításban is védett egy nagyot, majd a tizenegyeseknél is ellopta a show-t. A vendégektől Kis Szabolcs, Gheorghe Popescu és Bódis István sem hibázott a büntetőpárbajban, a Vízműveknél viszont csak Peller Ákos tudott gólt szerezni – Fildan háromszor is kibabrált a riválissal, sőt, pontosabban négyszer, hiszen az utolsó budapesti kísérletet újra rúgatta a játékvezető, de az FSK kapusa azt is védte.

A Körösladány már a nyolcadik percben vezetést szerzett Illés Rihárd szabadrúgásgóljával. Nem sokáig örülhetett azonban Ekker Attila csapata, hiszen tíz perc elteltével Pusztai Andrást visszarúgásért – jogosan – kiállították.

Ettől függetlenül a vendégek a hajráig őrizték az előnyüket, ám az utolsó tíz percben felgyorsultak az események. A 86. percben egyenlített a Gázgyár, a rendes játékidő hosszabbításában pedig – teljesen érthetetlen módon – Wéber Lászlót is piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető a vendégeknél. A kettős emberhátrányt és a nyomást pedig már nem bírta el a KMSK a kétszer 15 perces hosszabbításban: a fővárosiak a 100. perc után háromszor is betaláltak és végül továbbjutottak.

A másik két Békés megyei első körös MK-résztvevő, a Mezőkovácsháza (a Dunakeszi ellen) és a Mezőmegyer (a fővárosi REAC ellen) szombat délután 16.30-tól játszik, egyaránt hazai pályán.

MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Fővárosi Vízművek SK–Füzesgyarmati SK 2–2 (0–2, 2–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel: 1–3. G.: Korányi a 67., Kiss Zs. a 75., ill. Vaszilijevics a 14. és Kis Sz. a 28. percben. ASR Gázgyár–Körösladány MSK 4–1 (0–1, 1–1, 2–1) – hosszabbítás után. G.: Tóth B. a 86., Scheiber a 100., Balogh P. a 109. (11-esből), Lovas a 115., illetve Illés a 8. percben. Kiállítva: Pusztai a 19. és Wéber a 92. percben.