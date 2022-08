Szabó Dóra úgy folytatta a második játékrészben, ahogyan az elsőben befejezte, az ihletett formában védő csabai kapus még gólt is szerzett. Szabó remeklésének is köszönhetően a románok mindössze egyszer tudtak betalálni a második félidő első tíz percében. Az utolsó húsz percre fordulva öttel húzott el a Papp-csapat és a biztató játékkal (na és persze hatékony védekezéssel) kiépített előnyt már végig sikerült is megtartani, a hazaiak így készülhetnek a szombati déli döntőre.

Az első nap másik mérkőzésén az egyaránt NB I.-es Budaörs és a Székesfehérvár találkozott. Az FKC a második félidőben meg tudta fordítani az állást, a hajrá előtt is őrizte két-három gólos előnyét, ám a korábbi válogatott klasszis, Buday Dániel vezette budaörsiek a jobbátlövő Szekerczés Luca góljával három másodperccel a vége előtt döntetlenre mentették a meccset, majd a hétméterespárbajt is jobban bírták idegekkel, ezzel bejutottak a fináléba.

2. Szabó Károly-emléktorna. Felkészülési mérkőzések, nők.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–CSM Slatina (román) 23–28 (12–11)

Békéscsaba, 300 néző. V.: Paska, Vastag. Békéscsaba: Szabó D. 1 – Andróczki 1, M. Agbaba 9 (5), Gyimesi 3, Giricz L. 3, Mayer Sz., Borbély M. 1. Csere: Razum (kapus), Kukely K. 1, Termány, Vámosi P., Török F. 1, Horváth G., Bucsi 2 (1), Bencsik 1. Vezetőedző: Papp Bálint. A Slatina legjobb dobója: Finaru 7 (3). Kiállítások: 8, ill. 14 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 7/4. Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 8. p.: 5–4. 14. p.: 8–4. 19. p.: 9–7. 21. p.: 11–9. 41. p.: 17–12. 47. p.: 18–15. 51. p.: 21–16.

Papp Bálint: – A védekezésünk viszonylag stabil volt, megtaláltuk azokat az embereket, akik ezt meg tudták oldani. Rendkívül harcos ellenféllel játszottunk. Az első perceket kivéve a kapuban is stabil teljesítményt tudtunk mutatni végig, ami jó alapot adott és amikor nehezebb helyzetbe kerültünk, akkor a védések át tudták lendíteni a csapatot. Volt tartásunk és támadásban is akadtak biztató jelek. A lerohanások sebességét kell a továbbiakban növelnünk és a helyzetkihasználáson is javítani kell.

A másik mérkőzésen: Moyra-Budaörs Handball–Alba Fehérvár KC 29–28 (14–12, 24–24) – hétméteresekkel (5–4). Leghobb dobók: Pálos-Bognár, Vártok T. 5-5, ill. Sztosics, Besszer 6-6.

A szombati program. A 3. helyért: Fehérvár–Slatina, 10.00. Döntő: Békéscsaba–Budaörs, 12.00