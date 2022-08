A Békés Megyei Harcművész Szövetség és Nagy László mester beszámolójából kiderül, a nagyszabású rendezvényen 21 mérkőzést bonyolítottak le K–1, K–3 és MMA szabályrendszerben. Az ország minden részéből érkezett magyar „harcosok” mellett Romániából és Moldovából is érkeztek résztvevők, sőt, még egy kubai harcos is ringbe lépett ezen az estén. A Fight Night utolsó előtti mérkőzésén a WFC K1 nemzetközi bajnoki címe és öve volt a tét. Karacs Gergő (Báthory Gym) és a román Ionut Cirmai lépett a szorítóba és végül bírói döntéssel, pontozással izgalmas mérkőzésen – amelyen több leütés is volt – a román nyert.

Az esti főmeccsen a 91 kg-os „nehézfiúk” kerültek szembe. Az eleki csapat erőssége, Kakuszi Zoltán (Fuji Fight Team) és a lajosmizsei László Ferenc (Mizse K–1 Klub), sokszoros amatőr K–1 magyar bajnok mérte össze erejét három menetben, K–1 szabályrendszerben. A színvonalas és közönségszórakoztató mérkőzést Kakuszi kezdte jobban, veszélyes fej és testrúgásaival, távoli támasztott egyenes ütéseivel magabiztosan hozta az első menetet. A második etapban László is magára talált, belharcot erőltetett és horog-, illetve felütésekkel próbálkozott, nem is eredménytelenül, ami csak tovább fokozta az izgalmakat. A záró menetben mindkét versenyző próbálta érvényesíteni saját harcmodorát, látványos rúgáskombinációk és kemény belharc váltogatta egymást a nézők nagy örömére. A harmadik menet hajrájában aztán Kakuszi leütötte ellenfelét: egy jól irányzott jobbegyenes után László Ferenc a földre került és rá kellett számolni. Így a főmérkőzést egyhangú bírói döntéssel Kakuszi Zoltán nyerte meg.

Forrás: BMH

A díjakat többek között Dr. Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza polgármestere, a verseny fővédnöke adta át.









XXX KÉPEK LEMENTVE: 06. 17., 14. oldal