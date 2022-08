Nemcsak a férfi és a női kézilabda élvonal rajtol el szeptember első hétvégéjén, hanem a másodosztályban is ekkor indulnak el a küzdelmek mindkét nemnél. A lebonyolítás megváltozott, az eddigi 10-10 csapattal Keleti- és Nyugati-csoportra bontott alapszakasz helyett immár összevontan, 16 együttes csap össze egymással az NB I. B-ben a férfiaknál és a nőknél is (mint ismert, az orosházi férficsapat visszalépett a másodosztályú küzdelmektől.). Nem vitás tehát, hogy mindkét Békés megyei résztvevőre, az Optimum Solar-Békési Férfi Kézilabda Clubra és az Oxxo Energy Orosházi Női Kézilabda Clubra is kőkemény idény és terhelés vár. Ennek szellemében az erőnlét megalapozása után mindkét garnitúra már felkészülési mérkőzéseken végzi az utolsó simításokat.

A Padla József által irányított BFKC a szintén másodosztályú Debreceni EAC ellen játszotta első edzőmeccsét és nyert 28–24-re. A békésiek ezt követően az NB I.-be frissen visszajutott Cegléd ellen mérhették le, hol tartanak a felkészülésben. A 41–28-as győzelmet arató ceglédiek kíméletlenül megbüntették a békési hibákat, ahogyan Padla a klubhonlapon fogalmazott: a nagy tempóban kézilabdázó élvonalbeli rivális rávilágított azokra a hiányosságokat, amelyeket orvosolniuk kell. Az elmúlt hétvégén pedig – a Madzagfalvi-kupa utánpótlás torna keretein belül – kétszer is pályára lépett hazai környezetben a Padla-legénység. Először a román első ligás CSM Oradea volt az ellenfél: a gólzáporos meccsen 35–30-as sikert arató nagyváradiak ellen Hrabák Miksa tíz, Mezei Richárd Bendegúz hétszer volt eredményes. Egy nap pihenő elteltével az ugyancsak NB I. B-s Szigetszentmiklós következett. A kiegyenlített első negyed óra után az átjáróházzá vált békési védekezéssel szemben az ellépő vendégek tetszés szerint lövöldözték a gólokat. A kilencgólos szigetszentmiklósi vezetésből a végére négy maradt (38–34).

– Az előző mérkőzés fáradalmai után nem volt meglepő, hogy ellentétes félidőket játszottunk. Az elsőben védekezés nélkül kézilabdáztunk, ám a szünet után vissza tudtunk jönni a meccsbe. A két találkozó hasznos volt, előjöttek azok a hibák, amelyeket a bajnoki rajtig hátralévő időben javítanunk kell – értékelt a klubhonlapon Padla József.

Az orosházi hölgyek Kozármislenyben a bajnoki rivális fővárosi Szent István SE ellen vívták az első edzőmeccsüket és maradtak alul 23–22-re. A vezetőedzői poszton a Vác első osztályú női csapatához távozott Herbert Gábort váltó Morva Zoltán formálódó együttese a folytatásban a szintén NB I. B-s Algyőt fogadta és győzte le 30–28-ra. Az ONKC felkészülési tornát is rendezett a közelmúltban, ahol előbb 30–29-re felülmúlta a PEAC-ot, majd a döntőben szoros csatában 26–23-ra kikapott a Gárdony-Pázmándtól. A legutóbbi edzőmeccsen viszont sikerült javítani, Kenyeres Barbaráék ugyanis a félidei tízgólos vezetés után 23–21-re nyertek a Debrecen U19-es alakulata ellen.

– Láttam jó megoldásokat és fontos tapasztalatokat szereztem. Már látszik, hogy kire, milyen szerepkörben számíthatok. Látszik a fáradtság a társaságon, az elmúlt héten értünk a jelentősebb fizikai felkészülés végére. Remélem, kipihenik magukat a lányok, mert mostantól már a frissítésen, a dinamika megszerzésén lesz a hangsúly, illetve azon, hogy a különböző taktikai elemeket gyakoroljuk, pontosítsuk – fogalmazott az ONKC honlapján Morva Zoltán.

Fotós: Imre György

Az orosháziak augusztus pénteken délelőtt 10 órától a szerb első ligás ZSRK Zseleznicsar Indjija ellen játsszák utolsó tesztmeccsüket hazai pályán.

A békésiek szeptember 3-án a tavasszal még élvonalbeli Egert fogadják az NB I. B nyitányán, míg az Orosházához a pécsi PEAC együttese érkezik szeptember 4-én.