Tavaly minden mérkőzés előtt elmondtuk, és ez idén is érvényes lesz: roppant nehéz mérkőzés vár a lila-fehérekre. A csabai játékosok azonban önmagukon kívül a hazai pálya és a mindig nagy támogatást nyújtó közönségükben bízhatnak.

A Békéscsaba vereséggel kezdte a 2022–23-as szezont. A Pécs ellen akár alakulhatott volna fordított előjellel is a találkozó, de végül Tóth-Gábor Kristóf 71. percben lőtt találatával a baranyaiak kaparintották meg a három pontot az amúgy jól küzdő csabai legénység ellen. Kapujukat a 15 éves koráig Békéscsabán védő az olasz AS Roma korosztályos csapatát is megjáró Megyeri Gábor védte.

A barcikaiak toronymagasan lettek bajnokok az előző idényben az NB III Keleti csoportjában, hiszen 32 győzelem, 5 döntetlen, 1 vereség, valamint 101 pont birtokában, 18 egységgel előzték meg a második helyezett DEAC-ot. Bár a vasárnapi vendégeknél jelentős átalakulás ment végbe a nyáron (11 játékos érkezett és 7 távozott), már az első körben egy összeszokott, egységes csapat benyomását keltették és Szemere Balázs, illetve Ur László góljával 2-0-ra legyőzték a Dorogot, így jelen pillanatban a táblázat negyedik pozíciójából várják a viharsarki túrát.