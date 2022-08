Érthető a sok százas, ha azt is ide írjuk: 1922 augusztusában nyitotta meg kapuit a megyeszékhely méltán népszerű vizes egysége. A jubileum alkalmával megannyi programmal várják a város, a környék lakosait, sőt, a határokon túliak részvételére is számítanak a szervezők.

S hogy milyen eseményeket terveznek erre a napra? Kezdjük az úszóklub ajánlásával: augusztus 27-ére emlékúszást tervez lámpafénynél, 19.30 órától, amelyre máris lehet jelentkezni. Az első száz jelentkező és az 1000 métert teljesítők mindegyike emblémázott pólót kap ajándékba. (Jelentkezni, regisztrálni az [email protected] címen lehet augusztus 25-én 18 óráig.) A regisztráltak számára az esemény napján, szombaton 18.30 órától a belépés díjtalan a pénztári azonosítást követően.

A vízilabdaklub is igyekszik megemlékezni a jubileumról, ugyanis erre a napra egy nagyszabású utánpótlástornát szerveznek, amelyen több csapat is megmutatja, hogyan készül az ősszel kezdődő hazai bajnoki sorozatra. Köztük természetesen a Csabai Csirkefogók VK fiataljai, akik nem is titkolják: szeretnék itthon tartani a trófeát.

Persze nemcsak a sporté lesz a főszerep ezen a szombaton, hiszen a szervezők családi napként is kezelik a jubileumi eseményt. Így az Árpád fürdő területén lesznek zenei és szórakoztató produkciók; az élménymedencében nem igazán úszó jellegű versenyek; játszóházak, légvárak.

A centenáriumi alkalmával a békéscsabai önkormányzat és a városi üzemeltetésű Vagyonkezelő Zrt. emléktáblát helyez el a fürdőépület homlokzatán.