A Fényesi Dojo SE és a békéscsabai JALTE aikidó-szakosztálya is szemináriumot szervezett Békéscsaba-Fényesen a közelmúltban. A Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója alapján Erdei Tibor mester, a fényesi dódzsó (edzőterem) tulajdonosa ezúttal is jó házigazdának bizonyult, Balázs Sándor mesterrel és a szakosztály tagjaival karöltve. A foglalkozásokat a veszprémi szenszei, Veisz János (6. dan), a Bushido Aikido SE elnöke, a Nemzeti Aikido Szövetség megbecsült oktatója irányította. Edzésein a technikák magas szintű bemutatásán és oktatásán kívül részletes és szemléletes magyarázatokkal segítette a tanulást és a technikák lényegének megértését. Nagy hangsúlyt fektetett a működőképes technikákra, amelyekre a gyakorlati önvédelemben is szükség van. Több klubból érkeztek résztvevők, akik között a fehér öves kezdőktől a fekete öves mesterekig – szenszei Berek József (4. dan), a Viharsarok BUDO SE vezetője is ott volt – szinte minden fokozattal találkozhattunk.

Forrás: BMH

Az egyéni és páros gyakorlatokban nem csak pusztakezes technikák szerepeltek, hanem kendó, bothasználat, kés és pisztoly elleni védekezés is – ez is megmutatta Veisz János mester filozófiájának lényegét és életszerűséget.