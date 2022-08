Augusztus 19., péntek, 18.00

Végegyházi SE (6–7.)–Gyulai TC (4–5.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – A felkészülésünk nem teljesen úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, az edzőmérkőzések tekintetében van hiányérzet bennem, mivel nem mindig játszottunk megfelelő erősségű csapatok ellen. Bár igazoltunk hét-nyolc igen jó képességű játékost, ez még nem jelenti azt, hogy máris csapatként funkcionálunk. Friss feljutóként kevés információnk van a gyulai gárdáról. Tavasszal játszottunk velük a kupában, de azóta már változott a játékosállományuk. A gyulai együttes ezüstérmet szerzett a legutóbbi bajnokságban, s egyébként is egy erős csapatról beszélünk, ám újoncként így is a győzelem reményében lépünk pályára ideiglenes otthonunkban, a gyulai Grosics Akadémián. Vincze Dani az egyik edzésen megsérült, letört a sípcsontjából egy darab, de a többiek egészségesen várják a mérkőzést.

Augusztus 19., péntek, 19.00

Orosházi MTK-ULE 1913 (2.)–Jamina SE (6–7.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – A vezetőség mindent megtett annak érdekében, hogy idén sikeres útra lépjünk, nyáron ugyanis komoly vérfrissítésen esett át a csapat, gyakorlatilag kicserélődött a játékosállományunk. Akiket szerettünk volna, azok itt vannak. Az elvárás legalább a dobogó második foka, de inkább az első hely megszerzése. Még építkezésben vagyunk, az első három fordulót a felkészülésnek szenteljük, de ahogy egy hete, úgy most is a három pontban gondolkodunk. A Jamina vélhetően beáll majd védekezni, szeretnék megnehezíteni a dolgunkat, de nekünk minél hamarabb meg kell szerezni az első gólt.

Augusztus 21., vasárnap, 17.00

Nagyszénás SE (4–5.)–Szarvasi FC (3.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Mindenki nagyon várja már az első hazai mérkőzést. A felkészülésünk jól sikerült, és a gyulai nyitányon is láttunk pozitív dolgokat. A támadójátékunk egészen rendben volt, s amennyiben a védekezést is sikerül szinten tartani, úgy jó eredményben bízhatunk a Szarvas ellen is. Nyerni szeretnénk, amiben a nyaralásból visszatérő Rafaj Patrik is segíthet. Nagy Szabolcs felépült a sérüléséből, de még bizonytalan a játéka.

Ifj. Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Sarkadon az egyetlen pozitívum a három pont megszerzése volt, illetve a cserejátékosok Barna Viktor, Simon Róbert és Kerekes Sándor jó beugrása. A Nagyszénástól tavaly kétszer is kikaptunk, az egy héttel ezelőtti játéknál biztosan többre lesz szükség. Fejben kell sokkal erősebbnek lenni, és még akkor van esélyünk, ha mindenki a százszázalékot nyújtja, mert egyébként van annyi minőség a csapatban. A három pontért megyünk Nagyszénásra.

Sarkadi KLE (8.)–Szeghalmi FC (1.)

Balogh Csaba, a Sarkadi KLE edzője: – Nagyon jó lenne jó eredményt elérni a bajnokságot remekül kezdő Szeghalom ellen. Ellenfelünk jól igazolt a nyáron, és akaratukról mindent elmond, hogy a Medgyesbodzásnak az ötvenedik perc után rögzített szituációkból rúgtak négy gólt. Ha a heti edzésmunka is jó lesz és úgy játszunk, mint Szarvason, bizakodhatunk a jó eredményben. Persze nem ronthatunk rá az ellenfelünkre, ugyanakkor támadásban többet kell nyújtanunk, mint egy hete. Bizonyára sokan kijönnek majd szurkolni nekünk, és ez is tüzelheti a játékosokat. Szalazsán Attila visszatér a csapatba, Képíró Richárd Károly ugyanakkor eltiltás miatt nem játszhat.

Medgyesbodzás-Gábortelepi SE (10.)–Gyomaendrődi FC (9.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás-Gábortelepi SE edzője: – Nem igazán ismerem a gyomaendrődieket, az U19-es csapatukkal azonban megmérkőztünk tavaly, amely ügyes, taktikus játékkal rukkolt elő, nagyon jól zárnak vissza. Közülük sokan ott vannak a felnőttkeretükben, nem tudom, hogy az új edző milyen felfogásban játszatja őket. Minden meccs más, de nem mehetünk bele olyan adok-kapokba, mint Szeghalmon kettő–három után, amikor ismét elkezdtünk harcolni az egyenlítésért. A hétvégén bemutatkozunk a hazai pályán, s az a cél, hogy pontot szerezve „beiratkozzunk” a bajnokságba. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit tud a csapat egy a tavaly a középmezőnyben végző együttes ellen. Serbán Erik sérült, Kelemen Arnold viszont visszatér a nyaralását követően.