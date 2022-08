Orosházi MTK-ULE 1913–Medgyesbodzás-Gábortelepi SE 3–2 (1–0)

Orosháza, 200 néző. V.: Bálint A. Orosháza: Marunák – Selmeczy, Kasuba, Szabó Á., Harangozó, Darida, Vincze (Janicsek), Endrefalvi (Kérdő), Miszlai, Nagy Zs., Gedó. Edző: Buza Barnabás. Medgyesbodzás: Véha – Turcsek, Dunai (Balogh G.), Nagy L. (Kovács K.), Nagy K. (Kelemen), Juhász, Jepure, Mazán B., Kovács Zs. (Szabó Sz.), Novák, Tokaji. Edző: Mazán Zoltán.

G.: Endrefalvi a 45., Gedó az 52., Harangozó a 83., ill. Tokaji az 52., a 63. percben. Jó: Kasuba, Vincze, Endrefalvi, Harangozó, ill. Tokaji, Turcsek, Dunai, Kovács Zs., Nagy L.

Buza Barnabás: – Három részre lehet bontani a mérkőzést. Nagyon komoly fölényben játszottunk az első húsz-harminc percben, sok helyzetet kialakítottunk, de nem jött a gól. Ezután picit görcsössé váltunk, de szerencsére a végén tudtunk be tudtunk találni. A második félidőben volt egy pici visszaesésünk, kaptunk egy-egy elkerülhető gólt, de nagyon nagy küzdeni akarással megérdemelten itthon tartottuk a három pontot.

Mazán Zoltán: – Az első félidőben nagy fölényben játszott az Orosháza. Megpróbáltuk lezárni a területeket és labdaszerzésből kontrákat indítani, ez működött is, de a végén gólt kaptunk. A második félidőben változtattunk hozzáállásban és játékban is. Sikerült kiegyenlíteni az addig is jól játszó hazai csapat ellen, de a végén nem tudtunk elhárítani egy beívelést, ami után egy jól eltalált lövéssel győzött a hazai csapat. B. B.

Mesterlövészek

A megyei I. osztály góllövőlistája

4 gólos: László L. (Szeghalom). 3 gólos: Mészáros (Szeghalom), Péter (Nagyszénás).

2 gólos: Endrefalvi (Orosházi MTK ULE 1913), Tokaji, Varga V. (Medgyesbodzás), Marton, Darányi (Szeghalom), Bány (Szarvas), Sebők (Gyomaendrőd), Takács M. (Nagyszénás).

1 gólos: Kerekes, Kiri M., Zima (Szarvas), Szabó Á., Miszlai, Huszár, Harangozó, Gedó (Orosházi MTK ULE 1913), Mező, Papp Zs. (Szeghalom), Jepure, Juhász (Medgyesbodzás), Mezei, Komlósi (Sarkad), Nagy G. (Gyula), Kálmán, Leszkó, Kiss Z., Simon (Nagyszénás), Tanner, Pohl, Lugasi M. (Végegyháza), Kovács I. (Jamina).

A megyei I. osztályban a 4. forduló következik: Szeptember 3., szombat, 10.30: Gyulai TC–Orosházi MTK-ULE 1913. Szeptember 3., szombat, 16.30: Jamina SE–Szarvasi FC, Végegyházi SE–Szeghalmi FC, Nagyszénás SE–Gyomaendrődi FC, Sarkadi Kinizsi LE–Medgyesbodzás-Gábortelepi SE.

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 3 — — 7—2 9

2. Szarvas 2 1 — 5—2 7

3. Végegyháza 2 1 — 3—1 7

4. Szeghalom 2 — 1 13–10 6

5. Gyulai TFC 1 1 1 6—2 4

6. Nagyszénás 1 1 1 9—6 4

7. Gyomaendrőd 1 1 1 6—8 4

8. Medgyesbodzás — 1 2 6—11 1

9. Sarkadi KLE — — 3 5—11 0

10. Jamina SE — — 3 1—8 0