A közelmúltban Lengyelországban rendezett korosztályos Európa-bajnokságon tették le a névjegyüket fiatal Békés megyei súlyemelő tehetségek. A 14 éves békéscsabai Garamvölgyi Kasszandra az U15-ös kontinenstornán a 49 kg-osok között szakításban 57 kg-mal zárt, lökésben 74 kg-val fogásnemi országos csúcsot ért el (a korábbi rekord is az övé volt), a hatodik helyezést eredményező 131 kg-os összetett eredménye pedig korosztályos magyar csúcs. Az U17-es Eb-n a Békési TE 89 kg-os reménysége, Nagy Zsolt nyolcadik lett 265 kg-os összeredménnyel (szakítás: 118, lökés: 147).

– Tíz héten keresztül gyakorlatilag edzőtábori körülmények között készültünk itthon az Európa-bajnokságra Kasszandrával. Tíz edzése volt hetente, tíz héten át és profi módon hozta a testsúlyát is, ahhoz képest, hogy csak tizennégy éves. Iszonyatosan megküzdött ezért az Eb-ért, ahol nagyon kemény mezőny gyűlt össze, ami még engem is meglepett – beszélt tanítványa, Garamvölgyi Kasszandra Eb-szerepléséről lapunknak Bökfi János, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület vezetőedzője. – A tavalyi eredményéhez képest mindenki, így Kasszandra is sokat javult. A kezdőfogását sajnos elhibázta, túlizgulta, de utána szépen korrigált. Szakításban kilencven százalékosan teljesített, mert reménykedtem egy ötvenkilenc kilós eredményben, lökésben viszont fergetegesen jól teljesített, amivel abszolút meglepett engem is. Jól felkészült és szépen versenyzett, jól helytállt magáért, a klubért és a városért. Lökésben két kilóval maradt le a dobogóról, szóval nincs olyan óriási távolságra a nemzetközi elittől. Látjuk az utat, folytatjuk az edzéseket. A sok munka tényleg visszaköszön, ez az Eb-n is kiderült.