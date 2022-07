Hetente három tréning szerepel a programban, emellett még egy edzőmérkőzést is játszanak. Egy meccsen már túl is van a gárda, a hétvégén a jó erőkből álló Mezőhegyes pályáján nyert 3–2-re. A mérkőzésen bemutatkoztak az újonnan igazolt játékosok, így a 21 éves szentesi csatár, Péter József Imre, az eddig a Végegyházát szolgáló középpályás, Szlovák Norbert (29) és a gádorosi szélső, Drimba Dávid (22) is. Gádorosról várják a 17 esztendős ballábas védőt, Szijjártó Gábort, de az ő ügye még nincs lezárva.