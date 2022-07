Két év után visszatért Békéscsabára a 25 éves Szalai Dániel. Dani a 2020/2021-es idényben az első osztályban szerepelt, majd Zalaegerszegről Budafokra igazolt és most ismét a lila-fehér csapatunkat erősítheti a 2022/2023-as bajnoki szezonban. Korábban öt idényen keresztül játszott Békéscsabán és ahogy akkor, remélhetőleg az idén is az Előre egyik alapemberévé válhat. A jobblábas, elsősorban jobb szélen bevethető játékos 121 másodosztályú, 27 elsőosztályú, valamint 13 Magyar Kupa mérkőzéssel a háta mögött jókora tapasztalatot gyűjtött, amit biztosan kamatoztatni tud az igen veretes NB II.-es mezőnyben is.

A csabaiak másik igazolása a fiatal, vajdasági születésű Czékus Ádám, aki 19 éves kora ellenére igazi erőssége lehet csapatnak. A támadóként bevethető, igen jó felépítésű labdarúgó pályafutása a Grosics Akadémián indult, majd játszott a Budapest Honvédnál és a Ferencvárosnál is – olvasható a Békéscsaba 1912 Előre Facebook-oldalán.