Az alapszakasz után, a ranglisták első nyolc helyezettje küzdött meg a végső helyezésekért. Osztályonként nyolc-nyolc versenyző két négyes csoportban küzdhetett a négy közé jutásért.

A második vonal csoportjaiban a ranglista vezetői domináltak, így az elődöntőben Pardi Roland–dr. Szabó László, illetve Hangya Imre–Vári László mérkőzésekre került sor.

Az idén remeklő vásárhelyi versenyző, a listát is vezető Pardi, egyértelmű fölénnyel jutott a döntőbe, hiszen ehhez három parti is elegendő volt számára (3:0). A másik ágon Vári 2:1-es vezetés után szoros szettben győzte le ellenfelét (1:3). A vesztesek csatájában dr. Szabó 2:0-s előnyre tett szert, ám a kiváló küzdő Hangya előbb két szoros szettben egyenlített (100-94, 100-98), majd már a rendkívüli meleggel is megküzdve, ismét egy rendkívül szoros szettben (100-96), megnyerte a bronzmérkőzést.

A vereség ellenére a békési játékos is büszke lehet a tornán nyújtott teljesítményére: dr. Szabó László–Hangya Imre 2:3. A csoportban elszenvedett vereség után a döntőben Vári rendkívül összeszedetten játszva 2:0 arányban elhúzott Pardival szemben, ezután a vásárhelyi játékos szoros szettben szépített, de a negyedik játszmában a döntőre feljavuló játékot mutató Vári nem engedte ki kezéből a kezdeményezést és magabiztosan nyert, elhódítva ezzel a 2021-22. évi Masters trófeát: Pardi Roland–Vári László 1:3.

Végeredmény: 1. Vári László (Csökmői BK), 2. Pardi Roland (DABE), 3. Hangya Imre (Korona BK), 4. dr. Szabó László (Jóbarát BK). A ranglista végeredménye: 1. Pardi Roland, 2. Hangya Imre, 3. Vári László.

Az első osztály mezőnye nélkülözte a szezonban négy versenyt is megnyerő, ranglistavezető Bíró Imrét, aki nem tudott részt venni az eseményen. Az így is rendkívül erős mezőnyben a Békéscsabai Cápa Klub abszolút fölényt szerezve, négy játékossal száguldott az elődöntőkbe.

Szűcs Sándor ismét Tomka Lajossal mérkőzött, a szemmel is érzékelhetően kiválóan játszó Szűcs nem adott esélyt csapattársának a győzelemre (3:0). A két fiatalabb Cápás csatájában Gyurkó László az első szettben, szoros csatában szerzett előnyt Turi Zoltán ellen, de Turi bizonyította, hogy nem véletlenül nyerte csoportját, és remek játékkal, három szettet nyerve jutott a döntőbe (3:1). A bronzmérkőzésen Gyurkó László lemásolta az elődöntős teljesítményt, de fordított szereposztással.

Tomka 1:0-s vezetése után, három szettet magas színvonalú játékkal nyerve szerezte meg a 3. helyet: Gyurkó László–Tomka Lajos 3:1.

A döntőben érdekelt versenyzők Turi vezényletével felváltva nyerték a szetteket, mindkét játékos remekelt a megnyert játékok alkalmával. 2:2-es állásnál ezután ismét Turi Zoltán kapta el jobban a fonalat és hozta meggyőzően a döntő szettet, ezzel együtt pedig az elsőosztályú Masters tornát, Szűcs Sándor viszont a ranglista megnyerésének örülhetett: Turi Zoltán–Szűcs Sándor 3:2.

Végeredmény: 1. Turi Zoltán, 2. Szűcs Sándor, 3. Gyurkó László, 4. Tomka Lajos (valamennyien Belvárosi Cápák BK). A ranglista végeredménye: 1. Szűcs Sándor, 2. Bíró Imre (Korona BK), 3. Turi Zoltán.