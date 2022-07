Az ezúttal egynapos, egy felállított ringben zajló viadalon 88 férfi és női bokszoló lép szorítóba serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriákban, az amatőr boksz szabályainak megfelelően. Ezen kívül bemutató meccseket is megtekinthetnek a kilátogatók és meglepetésvendéggel is készülnek a szervezők. Zádor László főszervezőtől megtudtuk, Szlovéniából, Szlovákiából és Romániából is érkeznek sportolók a viadalra.

A nemzetközi versenyen többek között a gyomaendrődi polgármester, Toldi Balázs által felajánlott vándordíjat is átadják. Az eseményen ezúttal is tiszteletét teszi a békéscsabai kötődésű 73 éves Gedó György, az 1972-es müncheni olimpia bajnoka, kétszeres Európa-bajnok korábbi klasszis ökölvívó, Békéscsaba halhatatlan sportcsillaga. Rajta kívül részt vesz a parádén a világ- és Európa-bajnok öklöző Kovács Mária is.