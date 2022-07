A közelmúltban ismét sikeresen rendezték meg az AJKA (American JKA Karate Association) magyarországi stílusszervezet éves, hagyományos és nemzetközi sotokan karate táborát a Gyulai Karate Egyesület szervezésében. Mint minden évben, a szakmai munkát ezúttal is szenszei Sáfár László 10. dan nagymester vezette. Az elmúlt három esztendőben a koronavírus járvány miatt korlátozottan, kontaktus nélkül tudtak csak a résztvevők dolgozni, ám idén újra teljes értékű volt a tábor, amelyen a magyarokon kívül az Egyesület Államokból és Németországból érkezett a magas övfokozatú harcművészek is részt vettek.

Tizenegy klub hetvenkét „harcosa” dolgozott az intenzív edzéseken három napon át. Sokat foglalkoztak a rúgások javításával, gyakorlatilag szinte minden rúgást végigvettek a résztvevők, akik gazdag szakmai program várta a táborban és a hangulatra sem lehetett panasz. A tábort övvizsga zárta, ahol többek között a gyulai klub vezetője, szenszei Torma György sikeresen vizsgázott nyolc dan övfokozatra. A vizsgázóknak előzetesen egy szakmai tanulmányt is be kellett nyújtaniuk Sáfár László nagymesternek, hiszen a hazai szervezet nagy energiát fektet a karatéra, mint oktatási tevékenységre. Ennek szellemében a 85 éves, rangidős magyar karatemester meghonosított egy magas színvonalú, hosszabb tanulmányi időt igénylő, rendszeres instruktorképzőt is.

– A fiatalok, akik itt voltak a táborban, ebben a szellemben nőnek fel, így lesznek majd valakik, egyéniségek. Mások lesznek a munkában, értékesebbé válnak. Még mindig szeretném nagyobb mértékben bevinni a karatét az iskolákba, legyen tantárgy, ne csak a testnevelés órák része, mert nagyon nagy szerepe van a nevelésben. Szenszei Csákvári Lászlóval, aki egyetemi tanár, azon dolgozunk, hogy a tanárokat erre is képezzük, a karatét is tudják tanítani az iskolában, hiszen a budó egyben jellemfejlesztő program is – értékelte a tábort Sáfár László.