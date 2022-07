Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC 4–0 (2–0).

Felkészülési mérkőzés. Gyöngyös, 100 néző. Békéscsaba: Krnács – Hodonicki, Farkas M., Bora, Bor – Hamed, Kitl, Farkas B., Horváth P. – Oláh Á., Máris. 2. félidő: Czinanó – Puskás, Fazekas, Szabó Cs., Mikló – Szabó P., Fülöp (Babinyecz), Zvara (Sipos), Korógyi (Bónus) – Ilyés (Pap Zs.), Lukács (Mágocsi). Vezetőedző: Brlázs Gábor. G.: Földi (öngól), Hamed, Szabó Cs., Pap Sz.

Fáradt benyomást keltett a csabai csapat, ami a heti terhelés után érthető is volt. Kezdetben kevés lehetőség adódott, a félidő második felében viszont már olajozottabban működött a lilák játéka. Három-négy helyzetükből kettő is góllal zárult, amire a szolnokiak részéről egy kapufa volt a válasz. A szünetben teljes sorcserét hajtott végre Brlázs Gábor. A frissebb tizenegy jelentős mezőnyfölényre tett szert, a helyzeteket is sorra alakította ki, a befejezések azonban leggyakrabban nem sikerültek, igaz így is született újabb két csabai gól. Rossz hír, hogy Korógyi Szabolcs súlyosabbnak tűnő térdsérülést szenvedett, vélhetően huzamosabb ideig nem számolhat játékára a szakmai stáb.

Brlázs Gábor: – A hétre eltervezett munkát teljes egészében elvégeztük, gördülékenyen ment a felkészülés. Állóképesség-fejlesztés tekintetében jó hetet zártunk, ez meglátszott a mai meccsen, de ez a normális ebben a szakaszban. A játékosok fáradtan mozogtak a meccs elején, de a félidő második felére már voltak lehetőségeink. Nem az eredményen volt a hangsúly, viszont amit szerettem volna látni, abból kevesebbet kaptam vissza, ami ugyancsak a fáradtság számlájára írható. A jövő heti munka hasonló jellegű lesz, az utolsó két hetet szenteljük a formába lendülésre. Sajnálatunkra a szerdai edzőmérkőzést a DVSC lemondta, pedig egy élvonalbeli gárda ellen jobban kijöttek volna a korrigálásra váró hibák. Szerencsére a DEAC csapatával tudunk játszani és egy jól felkészült ellenfél vár majd ránk.

Az NB III-as csapatok is pályán voltak szombaton, a Füzesgyarmati SK 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Karcagi SE-től. A gyarmatiak gólját Virág lőtte. A Békéscsaba 1912 Előre kettes számú együttese a Hódmezővásárhelyi FC-vel meccselt Békéscsabán, a találkozót 1–0-ra a vendégek nyerték.

Eredmények: Békéscsaba 1912 Előre II.–Hódmezővásárhelyi FC 0–1, Füzesgyarmati SK–Karcagi SE 1–3.