Mórocz Mercédesz nevét évek óta ízlelgetjük, lovai iránti rajongását tisztelettel figyeljük. A kislányból felnőtt nő lett, ám a lovak ugyanolyan fontos szerepet töltenek be az életében, mint eddig. A Nemzeti Vágták történetébe Morcos nevű lovával írta be magukat.

Morcossal 62 versenyen indult, 42 versenyt nyert, 12 második helyet szerzett és 8 harmadik helyezést. 2014-ben megnyerte ló és lovasa a Nemzeti Vágtát, Merci megízlelte a Kishuszár győzelmet. Az Uniqa Lovas Világkupáról is elhozták az 1. helyet, majd a dobogó harmadik fokára állhattak 2017-ben a Nemzeti Vágtán, 2019-ben a döntő futamban elhozták a 2. helyet.

Mórocz Mercédesz 2021-ben lovat, korosztályt is váltott. Nagyhuszárok között már Mázlival versenyzett és a Nemzeti Vágtán (ahogy a lovas fogalmazott) egy rosszul sikerült start miatt ,,csupán” a 2. helyen végzett ló és lovasa a felnőttek között.

Idén Mercédesz Mázli nevű lovával, Mád települést képviselve nevezett a Nemzeti Vágtára. Ivánon rendezték meg a hét végén a 2022. Nemzeti Vágta egyik elővágtáját. Kiváló starttal, nagyon izgalmas versenyen nyert Merci és Mázli, ők már biztosan ott lesznek a Nemzeti Vágta döntőjében.

A fiatal lovas elárulta, az idei évben kedvence egy komoly betegséggel küszködött. Nincs is más nagyobb cél, mint Mázli egészségének a megőrzése

– De a köztünk lévő összhang és szeretet mindent felülmúlt. Mázli hónapról-hónapra erősödött, összeszedte magát. Május 1-jén, az orosházi lóversenyen kétszer is sikerült nyernünk egy 800 méteres és egy 1000 méteres futamot. Már ekkor tudtam, Mázli újra a régi – tette hozzá a fiatal lovas, akit családja a legnehezebb pillanatokban is támogatott és segíti az idei felkészülésében is. S hogy miként került az orosházi, ma már Mezőtúron élő lány Mád településre?

/Fotó: Juhász Zsóka/Treattelling/

– A párom támogatókat keresve Mád polgármesterével felvette a kapcsolatot, aki látott bennünk fantáziát. Boldog vagyok, hogy ezzel a hétvégi győzelmünkkel megalapoztuk a bizalmat. Mázli a fejlődésben jó úton jár, most pihen 2 hetet, majd újra kezdjük a tréninget, az októberi vágtán való sikeres szereplés érdekében – tette hozzá Mercédesz, aki rendész szakon érettségizett, ám az életben való boldogulását olyan pályán képzeli el, ami a lovakról szól.