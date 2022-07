Bojtor István, aki a szabadságát töltő Dávid Zoltán polgármester helyett vezette a csütörtöki testületi ülést, elmondta, eddig a várostól kapott támogatással az egyesület mindig pontosan elszámolt. A kialakult helyzetről írásban kértek tájékoztatást az egyesület elnökétől.

– A városnak egyébként több szerződése is van a sportegyesülettel – tette hozzá az alpolgármester és emlékeztetett, bérlakást is biztosítottak, annak díjával tartozik az önkormányzat felé az egyesület. Étkeztetés kapcsán is van megállapodásuk.

Az alpolgármester jelezte: tárgyalnak szakemberekkel, sportszervezetekkel, akik átvennék az utánpótlást.

– Nem engedjük el a gyerekek kezét – hangsúlyozta az alpolgármester.