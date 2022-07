Az Orosházi Spartacus Birkózó Klub négy versenyzővel képviseltette magát, és mindössze egyiküknek nem jött össze az éremszerzés. Az U14-es korosztályban versenyző fiúk közül Pusztai Márk megnyerte a 45 kilogrammos súlycsoport versengését, ugyanitt klubtársa, Kis Levente a 6. helyen fejezte be a küzdelmeket. Az U18-as lányok is magas szinten teljesítettek. A 60 hg-os kategóriában Laczkó Petra második lett, a +60 kg-os mezőnyt pedig Páli Mirella uralta, aki valamennyi riválisát maga mögé utasította, ezzel pedig jelentős lépést tett az összetett bajnoki cím megszerzése felé, amire Laczkó Petrának is megmaradt a reménye.

Az Orosházi Birkózó Egyesület sportolói közül négyen végeztek pontszerző helyen. A felnőtt nőknél Jenei Noémi ezüstérmes lett. A fiúknál az U18-as korosztályban 70 kg-ban Molnár Tibor az ötödik helyen végzett, a 80 kg-osok között Fekete Bence bronzérmet nyert, a +80 kg-ban Bakos Ferenc az ötödik helyet szerezte meg.