A múlt hét szomorú híre és fejleménye volt, hogy az Orosházi FKSE másodosztályú férfi kézilabdacsapata visszalépett az NB I. B 2022–2023-as küzdelmeitől, az anyagi problémákkal küszködő klub minden bizonnyal az alacsonyabb osztályokba sem nevez be felnőttegyüttest. Az OFKSE helyett a Magyar Kézilabda-szövetség felkérésére a Debreceni EAC indulhat el.

A második vonalban így egy Békés megyei egyesület maradt az Optimum-Solar Békési FKC révén. Padla József együttese a hetedik helyen fejezte be az NB I. B tízcsapatos felsőházának küzdelmeit az előző idényben, a Keleti-csoport alapszakaszában kilenc győzelemmel, egy döntetlennel és nyolc vereséggel a negyedik helyen jutott be a rájátszásba, ahol három győzelem és két döntetlen mellett öt vereség volt a mérlege az alapszakasz Nyugati-csoportjából érkezett élcsapatokkal szemben. A békésiek a hétfőn – még nem a teljes kerettel – megkezdték hét hetes nyári felkészülésüket a szeptember 4-i bajnoki rajtra. Az NB I. B első fordulójában az NB I.-ből kiesett Egert fogadják, a második körben pedig Ajkára utaznak. A lebonyolítás megváltozott, az eddigi 10-10 csapattal Keleti- és Nyugati-csoportra bontott alapszakasz helyett immár összevontan, 16 csapat csap össze egymással az NB I. B-ben.

Novák Zsolt

A BFKC a közelmúltban arról számolt be, hogy kétéves szerződést kötött tehetséges fiatal utánpótlás-játékosával, Novák Zsolttal, aki tavasszal már pályára lépett és gólokat is lőtt a felnőttcsapat bajnokijain. Új igazolás Horváth László, a 24 éves balátlövő NB I-es rutinnal rendelkezik, korábban megfordult a Budapesti Honvéd SE-nél, az FTC-nél, a Balatonfürednél és a Mezőkövesdnél is, míg legutóbb az élvonalban 11. helyen zárt Dabas KC VSE-nél szerepelt.

– Padla József vezetőedző hívásának köszönhetően kötöttem szerződést. Néhány éve már ismerem őt és nagyon tetszik az edzői szemlélete és felfogása. Van néhány ismerős arc a csapatnál, Szász Bálinttal például korábban is már csapattársak voltunk, rengeteget érdeklődtem nála, hogy milyen munka folyik Békésen és csupa pozitív dolgot említett. Szeretnék minél hamarabb beilleszkedni, alapvetően extrovertált személyiség vagyok, úgyhogy szerintem ez zökkenőmentesen fog menni. Ismerem a srácok nagy részét, szerintem ütőképes társaságot alkotunk majd. Sokkal erősebb lesz a bajnokság, mint korábban. Arra számítok, hogy a harminc mérkőzésünkből legalább húsz rendkívül színvonalas, igazi ki-ki meccs lesznek. Személy szerint dobogós helyezést szeretnék elérni a csapattal – idézi a klubhonlap Horváth Lászlót.

Horváth László

A békési keret heti hat-nyolc edzéssel készül, délelőttönként kondicionális képességeket fejlesztenek, délután labdás tréningekkel folytatják a munkát. Az első edzőmeccset augusztus 5-én játsszák a DEAC ellen, ezen kívül további öt-hat találkozót terveznek a nyári programban.

A férfi kézilabda NB I. B mezőnye: BFKA-Balatonfüred, BFKA-Veszprém, Békés, DEAC, Eger, Kecskemét, Ajka, Ózd, Pick Szeged U21, PLER-Budapest, Salgótarján, Százhalombatta, Győr, Szigetszentmiklós, Tata, Vecsés.