Az együttes a megyei II/A osztály bajnokaként teljes joggal indulhatna a megye élvonalában, ám az amatőr licence megszerzésével akadnak gondok. A problémát a végegyházi pálya minősége, illetve az öltöző hiánya okozza. A község igyekszik orvosolni a problémát, ennek érdekében eredményes pályázatot nyújtott be egy kiszolgáló épület építéséhez és a játéktér megújításához. Addig is, amíg a fejlesztések megtörténnek, a gárda Gyulát jelölte ki ideiglenes otthonának, hírek szerint meg is egyeztek a Grosics Akadémiával, ahol a csapat kitűnő körülmények között készülhet, illetve láthatja vendégül ellenfeleit.

Az érdemi munka július 12-én kezdődik, de már ezen a héten is vannak feladatok, amelyeket Balázs József edző útmutatása alapján el kell végezni a játékosoknak. A bajnoki rajtig négy edzőmeccset játszanak majd, július 20-án Csabacsűdön, 23-án a Grosics Akadémia U19 ellen. Július 30-án a Medgyesbodzást fogadják, augusztus 6-án pedig Tiszaszigeten teszik tiszteletüket.

A legizgalmasabb kérdés most az, hogy kik alkotják a játékoskeretet, abba kik csatlakoznak be új igazolásként.

Szó van a 28 esztendős Balogh Milán leigazolásáról, aki az elmúlt két esztendőben a Mezőmegyert támogatta góljaival, az elmúlt szezonban 28 alkalommal „örvendeztette” meg az ellenfeleket. Csatlakozhat hozzá Megyerről Balog Krisztián (24), aki 20 találatig jutott tavaly. A támadószekciót erősítené a rutinos Péli Tamás (31) Orosházáról, és Vincze Dániel (31) Okányból. A kapuba Nagy Bálint Antal (29) érkezhet, ő az elmúlt időszakban a megye egyes bajnok Körösladány hálóját őrizte.

Távozók is akadnak, Németh Dániel (33) a végegyházi kettes csapatban véd tovább, Rostás András (20) Elekre tart, Solymoskövi Zsolt (19), pedig visszatér Újkígyósra. G. P.